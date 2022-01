Oana Roman, părăsită de Marius Elisei? Vedeta a primit un mesaj neașteptat: „Nu a fost cum am visat eu”

Oana Roman și Marius Elisei au fost împreună aproape un deceniu. Cei doi au trecut prin mai multe încercări și s-au confruntat cu diferite provocări în viața de familie. Fiica lui Petre Roman a luptat pentru fericirea lor și a făcut tot ce e posibil ca aceasta relație să fie salvată. Se pare că sentimentele au murit, iar partenerii au decis să nu mai fie împreună.

Lovitură cruntă pentru Oana Roman

Oana Roman și Marius Elisei sunt împreună din anul 2013. Îndrăgostiții s-au cunoscut întâmplător. Vedeta a fost plecată în vacanță atunci când a primit primul mesaj de la viitorul său soț. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Citiți și Giani din „Las Fierbinți”, cu nervii la pământ: „Nu putea să se întâmple peste 30 de ani când nu mai sunt eu”

„Eu am divorțat, dar nu am apucat să-mi schimb actele. Nu cred că e cazul să ne recăsătorim civil. Părintele mi-a zis: ‘Eu slujba de dezlegare nu v-am făcut’. Nu cred că mai e cazul să facem alte hârtii. Doar la biserică o să ne reînnoim jurămintele. Și vreau să fac și o petrecere mare și să-mi fac o rochie cum vreau eu. Eu la nuntă de abia mă operasem și rochia mi-a făcut-o sor-mea, dar nu a fost cum am visat eu. Acum îmi fac o rochie învoire sau roz pudră. Sper să ne ajute Dumnezeu să am timp să o facem anul acesta, prin septembrie”, a mărturisit Oana Roman, acum ceva timp pe rețelele de socializare.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de oana roman (@oanaromanelisei)

Fiica lui Petre Roman a rămas singură

Se pare că relația între cei doi s-a înrăutățit. Marius Elisei a postat, recent, un mesaj controversat în care a scris: „„Cine nu mă vrea… nu mă vrea… asta e… nu oblig”.

Oana Roman încă nu a venit cu o reacție și nu a oferit detalii în plus. Urmăritorii așteaptă când femeia o să rupă tăcerea. Fanii sunt îngrijorați de starea vedetei. Acum ceva timp, aceasta a vorbit despre cele mai plăcute momente din viață și se lăuda că e fericită alături de iubitul săi, însă, ceva s-a schimbat.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de oana roman (@oanaromanelisei)

“Am avut multe furtuni în relația noastră. A fost cu valuri înalte și căderi spectaculoase, dar și cu suișuri fulminante. A fost cu râs și cu plâns, cu fericire și tristețe, dar, per total, a fost mai bine decât rău. Am știut împreună să trecem peste toate și sa rămânem împreună la propriu și la bine și la greu. Nu e ușor în fiecare zi dar familia noastră e unită și trăim adevărat și frumos. Să închinăm pentru asta!”, scria Oana Roman pe Instagram.