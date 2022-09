Oana Roman, șocată de prețurile uriașe la restaurantele din Capitală! Cât a putut plăti pentru o cafea: „Este aberant…”

Oana Roman este revoltată, după ce a ieșit în oraș și a văzut cât a avut de plătit pentru două băuturi la un restaurant banal. Oana Roman a dezvăluit că a rămas șocată de prețurile restaurantelor de la noi din țară. Vedeta a mărturisit că a dat pe o cafea 15 lei, lucru care i se pare enorm.

Prețurile piperate au lăsat-o pe Oana Roman fără cuvinte

Oana Roman a mărturisit că este „aberant” ce se întâmplă în țară, vorbind despre prețurile care au tot crescut în ultima vreme. După ce a fost să bea o cafea, Oana Roman a răbufnit, menționând că este incredibil cât de mult s-au majorat prețurile.

„Ieri am constatat că nu mai e de ieșit nici măcar la o cafea în anumite locații din București.

N-am bonurile azi, pentru că mi-am schimbat geanta, dar… dimineață ieri am plătit 15 lei un espresso în Dorobanți, iar după masă, la un restaurant absolut banal, nu de fițe, am plătit 18 lei o apă plată și 15 lei un suc. Este aberant…”, a fost mesajul transmis de Oana Roman pe rețelele de socializare, potrivit Fanatik.

Vedeta e nemulțumită și de traficul din București

Revolta Oanei Roman nu este doar la capitolul prețuri în restaurante, ci și la cel al traficului din Capitală. Ea a mărturisit că nu-l mai suportă și că orașul a devenit aproape de nelocuit, după ce a stat 3 ore prinsă în trafic. Mai mult decât atât, aceasta a dat de înțeles că merge la ședințe de terapie.

„Aproape am cedat nervos în trafic azi. Am pierdut aproape 3 ore ca să rezolv aproape nimic, pentru că e bară la bară peste tot și nici nu există locuri de parcare nicăieri. Noroc că azi am ședința de terapie și probabil o să mă calmez un pic. Orașul ăsta a devenit de nelocuit”, a scris ea pe pagina personală de Instagram.

Oana Roman, indignată de prețurile pentru energie

Pe lângă trafic și prețuri din restaurante, mai este un subiect care trezește nemulțumirea vedetei, Ea a menționat că vrea să se mute din casă, pentru că nu mai folosește tot spațiul de când

„Eu luasem în calcul chestia asta de mult, nu din cauza facturilor, ci din cauza faptului că mi se pare că stau într-o casă pe care nu o locuiesc toată. Și ce sens are?!

Deci mă gândesc serios la o variantă în care să ne mutăm eventual într-una mai mică (n.r. casă) pentru că… nu neaparat de facturi, repet, ci de faptul că este și foarte mult timp ca să îngrijești o casă, pe care oricum nu o locuiești în întregime. Am 1.000 de metri în partea din spate, nici nu ajung acolo. Și cât stau eu acasă?!”, a spus vedeta pentru