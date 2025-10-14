B1 Inregistrari!
Vacanța în Predeal, mai scumpă decât la Cannes. Descoperirea uluitoare făcută de Oana Roman (FOTO)

Traian Avarvarei
14 oct. 2025, 20:26
Oana Roman a descoperit că o vacanță la Predeal e mai scumpă decât una la Cannes. Sursa foto: Captură video - Oana Roman / Instagram
Prețurile la vacanțe stârnesc iar dezbateri aprinse în mediul online. De data aceasta, discuția a pornit de la Oana Roman, care a demonstrat cum o vacanță în Predeal costă mai mult chiar decât una în Cannes, Franța.

Cât costă o vacanță la Predeal și una la Cannes

Oana Roman a comparat două hoteluri de 4 stele. A selectat perioade de 4 nopți la Predeal și 5 nopți la Cannes, pentru un adult și un copil.

Pentru 5 nopți în Franța, i-a rezultat un preț de 521,80 euro, echivalentul a circa 2.200 de lei.

În schimb, pentru 4 nopți în Predeal, prețul a fost de 3.000 de lei, deci cu aproximativ 1.000 de lei mai mult.

De precizat că pentru vacanța la Cannes a beneficiat și de o reducere de 10%.

„Iată rezervarea la Cannes! La prețul acesta am avut 10% reducere, plus bonus de fidelitate. Am plătit echivalent la 2.200 de lei”, a scris Oana Roman, pe Instagram.

O vacanță la Predeal e mai scumpă decât una la Cannes.
O vacanță la Predeal e mai scumpă decât una la Cannes. Sursa foto: Oana Roman / Instagram

Ce diferențe de prețuri există și la alimente

Recent, o româncă stabilită în Elveția a arătat într-un clip pe Tik Tok că, în Germania, cumpărăturile costă chiar și la jumătate față de cele din România.

„Dragii mei români, am fost la cumpărături în Germania. Vreau să vă arăt cât am putut cumpăra de 116 euro. Uitați-vă, vă rog, la total. Și spuneți-mi în comentarii unde se trăiește mai bine și unde se trăiește mai rău. În România sau în Germania? Nu vă mai mirați că pleacă românii din țară. Este bătaie de joc”, a spus femeia.

Ea a cumpărat costiță afumată, salam Victoria, cașcaval, mozzarella, cremwurști, lipii, baghete, legume, fructe și smântână, cafea, produse de curățenie, supă de pui și alte alimente de bază pentru familie. Pentru toate acestea, totalul a fost de 116 euro, adică aproximativ 590 de lei. În România, aceeași sumă nu ar fi suficientă pentru produsele cumpărate în Germania.

De altfel, și românii stabiliți în străinătate remarcă prețurile mari de la noi când revin acasă.

„Am venit alaltăieri din Suedia şi preţurile sunt aproape la fel sau mai mari. Deci aţi atins Vestul. Salariile la noi sunt mai mari şi totuşi nu ştiu cum are lumea posibilitatea să trăiască cu preţurile acestea”, a spus Mihai Cojocaru. El s-a mutat în Suedia acum 50 de ani și la câteva luni revine acasă. Și mereu e uimit de prețurile de la noi.

Potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS), rata inflației în luna septembrie a ajuns la 9,88%. Energia electrică a înregistrat cea mai mare scumpire, de 69,16% față de anul trecut.

