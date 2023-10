Oana Sîrbu, la un pas de a-și pierde viața. Nefericitul incident a avut loc în aceeași zi în care a murit Prințesa Diana: „M-am răsturnat cu mașina”

Oana Sîrbu este una dintre cele mai îndrăgite actrițe de la noi din țară. Aceasta a cucerit publicul încă de când a jucat rolul Danei în filmul românesc „Liceenii”.

Invitată de curând în podcastul lui Horia Brenci, vedeta a dezvăluit că a fost la un pas de a-și pierde viața. Totul s-a petrecut în anul 2007, când a fost implicată într-un grav accident de mașină, întâmplare care a marcat-o pe deplin.

Oana Sîrbu, la un pas să moară ca Prințesa Diana

În vârstă de 55 de ani, îndrăgita actriță din filmul „Liceenii” a dezvăluit care a fost cea mai mare încercare de la viață. În anul 2007, după ce a plecat supărată de la festivalul Mamaia, într-un moment de neatenție s-a răsturnat cu mașina pe o pajiște de câteva ori. Se pare că nefericitul incident a avut loc în aceeași zi în care a murit și Prințesa Diana.

„În 2007 m-am răsturnat cu mașina pe o pajiște de câteva ori, exact în aceeași zi în care a murit Lady Diana și chiar în aceeași marcă de mașină. A venit toată lumea atunci la mine. Mi-am făcut astrograma momentului ăstuia.

La Festival mi s-a părut că nu am fost atât de bine trataţi, adică pe măsură sensibilităţii noastre artistice, m-am ofticat. Nu ne-au dat nici cazare, nici diurna, nimic. Am cântat şi nu am mai aşteptat premierea. Am urcat în maşină şi am mâncat o cutie de bomboane pe drum”, a mărturisit Oana Sârbu în cadrul podcastului , notează .

Cum a trecut Oana Sîrbu peste despărțirea de Virgil Popescu

În anii 90, Oana Sârbu și Virgil Popescu erau unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la vremea respectivă. Dragostea lor a durat, însă, doar patru ani, iar cei doi au ales să meargă pe drumuri diferite.

Potrivit acesteia, nu și-a vorbit niciodată de rău fostul soț sau vreun alt fost partener, deoarece a preferat să păstreze intimitatea.

„Eu nu înțeleg acest lucru, pentru mine doliul ăla care se întâmplă în fiecare relație lungă, vorbim de relații 5-10 ani, nu ai cum să fii capabil imediat să găsești loc pentru altcineva. Nu aș fi putut în viața asta să mă duc pe undeva să vorbesc de cineva rău care a trecut prin viața mea.

Într-un anumit context inimile noastre s-au apropiat, au avut momente frumoase, cele mai intime situații și nu știu cum poți după aceea să denigrezi sau să spui „Acum m-am căsătorit, acum simt fluturi în stomac”. Eu am avut chimii mai puține, dar mai lungi. Eu mă duc cu sufletul cu totul, eu nu înțeleg chestia asta cu aventura”, a mai spus Oana Sârbu.