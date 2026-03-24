Oana Zamfir să vorbească despre o care i-a marcat viața timp de doi ani. Cunoscuta realizatoare radio a mărturisit că a fost victima unui abuz atât fizic, cât și emoțional.

Prin ce experiențe traumatizante a trecut Oana Zamfir

În perioada în care lucra deja în radio, vedeta venea la muncă cu urme în urma agresiunilor. Oana încerca să găsească scuze plauzibile pentru a nu lăsa să se vadărealitatea. Deși colegii observau vânătăile, ea a recunoscut că, la acel moment, nici măcar ea nu accepta că ceea ce i se întâmplă este adevărat.

În cadrul unui podcast în care a fost invitată recent, jurnalista a rememorat unul dintre acele momente agresive.

„Am trecut prin doi ani în care am fost abuzată fizic și eu nu-mi dădeam seama că este în neregulă. Lucram la radio pe vremea aia. Am venit la radio cu o vânătaie, pentru că m-a lovit cu mâna de tocul ușii. Mi-a dat cu mâna de tocul ușii. Eu mă și învinețesc foarte ușor. Și îmi amintesc că m-a văzut șefa mea de atunci, m-a luat în birou și mi-a zis: ce-i cu vânătaia pe mâna ta? Și eu am zis, nu știu, am căzut în baie. Sau ceva. Oricum, eu sunt genul care se accidentează pe suprafețe plane, singură în casă, n-am nevoie de ajutor. Și mi-a zis: așa se numește mai nou? Și mi-am dat seama că nu sunt o bună mincinoasă. Și mi-a zis: să-mi spui dacă ai nevoie de ceva”, a povestit Oana Zamfir.

Cum au afectat-o psihic evenimentele dramatice

Dincolo de episoadele de agresiune fizică, vedeta a pus accent și pe abuzul psihologic, pe care îl consideră mult mai nociv. Fiind la acea vreme o tânără singură în Capitală, ea a fost manipulată de către partenerul său. Deseori o făcea să se simtă inutilă, și a făcut-o să fie dependentă de el.

„Dar, dincolo de asta, când am fost atinsă fizic, că bătăi crunte nu au existat, să ne înțelegem, nu vreau să denaturez realitatea câtuși de puțin. Cred că mai degrabă a fost abuzul psihologic, ăla în care la 20 și ceva de ani, tu fiind singură în București, auzi în fiecare zi replici de genul: eu te-am făcut cine ești azi, datorită mie ești unde ești acum, pune mâna și fă școala de șoferi, ia-ți permisul, că eu am nevoie de o femeie să mă ducă din punctul A în punctul B, oricum eu îți dau mașina, că tu n-ai nevoie de nimic, ce îți trebuie ție să muncești, eu îți dau bani, doar cere-mi. Și lucruri de genul acesta”, a mai spus .

Ce mesaj le transmite jurnalista tinerelor

Deși în exterior viața ei părea perfectă, în spatele microfonului se dădea o bătălie continuă pentru supraviețuire. Jurnalista a explicat că trauma a marcat-o profund, dar a reușit să găsească resursele necesare pentru a pune capăt relației toxice și pentru a-și reconstrui întreaga existență. Ea a subliniat că persoanele aflate în situații similare nu trebuie să rămână singure și că există întotdeauna o cale de ieșire, oricât de dificil ar fi drumul.

„Am venit la radio cu o viață care părea normală, dar în interior era o luptă continuă. Este greu de explicat cât de mult te poate marca o astfel de experiență”, a concluzionat Oana Zamfir.