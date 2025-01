Oana Zăvoranu a dat 400.000 de euro la vrăjitoare. Ce s-a ales de moștenirea de două milioane de euro primită de la mamă: „Nu mai am bani, toate conturile mele sunt poprite”

Oana Zăvoranu a recunoscut că a dat 400.000 de euro la Ea a mai susținut că a primit moștenire de la mama sa două milioane de euro dintr-un total de opt, dar „nu mai am bani, toate conturile mele sunt poprite”.

Oana Zăvoranu, înșelată de vrăjitoare

Oana Zăvoranu s-a enervat teribil când i-a văzut pe mama sa și Pepe dansând în emisiunea lui Măruță. Mărioara Zăvoranu i-ar fi spus lui Pepe că regretă că nu va mai fi ginerele ei, considerându-l „un băiat bun”. „Când am văzut-o pe mama mea cu cel mai mare dușman al ei și al meu în brațe, dansând la Măruță, am înnebunit”, a spus Oana.

Ea a apelat la vrăjitoarele Melissa și Vanessa, cărora le-a dat 400.000 de euro în două case, o mașină și o cantitate considerabilă de aur. Pentru că nu și-a găsit liniștea, actrița le-a dat în judecată pentru înșelăciune, iar în 2016 acestea câte 3 ani de închisoare cu suspendare.

„Eu nu am ajuns la aceste individe din răneală de dragoste de soț, iubit și așa mai departe. Acolo lucrurile erau terminate cu cruce. Nu m-am dus să aduc pe nimeni înapoi. Acolo am ajuns pentru că duceam un război extrem de dureros cu mama. Acest individ a fost, da, cel care a declanșat ajungerea mea la aceste individe. Îți spun și momentul care a declanșat această destabilizare a mea”, a povestit Oana Zăvoranu, în lui Bursucu, potrivit

Oana Zăvoranu, despre moștenirea primită de la mamă

Actrița a mai dezvăluit că a primit lăsată de mama ei două milioane de euro dintr-un total de opt, dar a fost nevoită să dea zeci de mii de euro taxă de succesiune.

„Da, a fost o moștenire de două milioane de euro. Din care succesiunea a fost de 55-60 de mii de euro. Nu mai am bani, toate conturile mele sunt poprite. Oana Zăvoranu nu are cum să aibă bani în cont. Oana are poprire și pe viața ei. Dacă ar putea să-mi pună poprire pe aerul pe care îl respir. Dacă ar putea, mi-ar pune poprire. Oamenii, atenție, cărora le-am făcut numai bine m-au trădat”, a mai susținut Oana Zăvoranu, la podcastul lui Bursucu, potrivit Libertatea.