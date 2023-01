Oana Zăvoranu a răbufnit după ce s-a zvonit că mașina i-a fost scoasă la licitație în parcarea Bucur-Obor: „Nu v-am mințit. Asta se întâmplă cu mine”

a avut o primă reacție după ce recent, în presă, s-a scris că mașina ei marca Porsche a fost scoasă la licitație în parcarea subterană Bucur-Obor din București.

Zăvoranu recunoaște că din cauza unor procese e nevoită să plătească unor persoane sume importante de bani

spune că încă are autovehiculul, însă recunoaște că din cauza unor procese e nevoită să plătească unor persoane sume importante de bani. Conform sursei citate mai sus, Oana Zăvoranu a fost executată silit din cauza unor datorii mai vechi pe care nu le-a achitat.

Astfel, Porsche-ul Cayman din 2008 al Oanei Zăvoranu s-ar fi adjudecat în parcarea subterană de la Bucur-Obor, iar prețul de pornire a fost de 17.489 de euro. Vedeta spune că nu e adevărat, că încă deține această mașină, notează evz.

Ea susține că e un lider și că nu se lasă. „În direct, Oana Zăvoranu care nu v-a mințit niciodată, vă arată că mașina ei este fix în fața casei. Normal că unui lider adevărat și șmecher ce faci? Îi dai în cap! Bravo!

Asta se întâmplă cu mine, dar ce nu au știut cei ce au vrut să-mi dea în cap este că eu am mai multe capete”, a spus Oana Zăvoranu la Antena Stars, conform spynews.ro.

Totodată, vedeta a explicat că în urma unor procese pe care le-a avut și nu le-a câștigat ea e nevoită să plătească sume importante de bani.

„Da, plătesc în procese în care așa a considerat instanța că trebuie să plătesc, pentru că am încercat să deschid oamenilor ochii că o priză o pot cumpăra de oriunde, că o cremă pe care nu o folosești, nu o poți recomanda, că multe multe multe.

Credeți-mă că am să vă demonstrez, la un moment dat, de ce am tăcut. Am să vă spun cuvânt cu cuvânt, așa transparentă cum mă știți, nu vreau să am conflicte cu nimeni.

Vreau pur și simplu împreună cu voi, cei care ați crezut în mine de la început, vreau să construiesc ceva ce nu a reușit să construiască nimeni”, a mai susținut vedeta.