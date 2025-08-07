Oana Zăvoranu nu își mai revine! „Când viața te aduce în momente din astea...”. Ce se petrece cu vedeta

Oana Zăvoranu, una dintre cele mai vocale prezențe din media, este răpusă de durere! Nu reușește să își revină după decesul unei persoane foarte apropiate.

a postat două mesaje în secțiunea de stories de pe Instagram, unde a mărturisit că îi este foarte greu să meargă mai departe.

Cuprins:

Ce a scris Oana Zăvoranu pe rețelele de socializare

Cine era persoana apropiată din viața Oanei

Ce a scris Oana Zăvoranu pe rețelele de socializare

Fiica Mărioarei Zăvoranu a împărtășit cu fanii durerea pe care o simte de când bărbatul apropiat ei și familiei ei i-a părăsit. Moartea subită a acestuia i-a provocat multă suferință vedetei.

Oana a mărturisit că abia în momente de genul acesta, în care ai da orice să îi mai ai pe cei dragi aproape și nu se poate, realizezi cât de nesemnificative sunt alte lucruri.

„Încerc mai greu ca oricând să îmi revin și… să revin la viață… care trebuie să meargă înainte în memoria Lui și a celor pe care îi iubesc. Când viața te aduce în momente din astea… îți dai seama cât de neimportante sunt alte lucruri care îți ocupau mintea, timpul și viața…”, a scris Oana Zăvoranu, pe

Cine era persoana apropiată din viața Oanei

Deși timpul și-a văzut de treaba lui, Oana nu a putut depăși incidentul tragic. Bărbatul după care suferă este Marius și lucra în casa ei de aproximativ 17 ani. Acesta ajunsese să fie parte din familie, iar vestea morții i-a devastat pe apropiați.

„Cuvintele nu pot cuprinde toată durerea pe care o am în inimă și suflet. Am pierdut vineri, 26 Iulie, zi blestemată pentru mine și ai mei, cel mai iubit OM după soțul meu și bebițu a noastră. Marius mi-a fost timp de 16 ani, tată, frate, sfătuitor, ajutor, stâlp… și cel mai loial și bun și cuminte și inegalabil om în casa noastră.

Marius nu a fost angajatul nostru, Marius știa să facă TOT… de aceea tot ce e în casă este făcut de mâinile lui… MARIUS A FOST FAMILIA MEA ASTA TARE MICĂ … și un OM CARE NU POATE FI ÎNLOCUIT”, a scris Oana Zăvoranu, pe rețelele de socializare, când