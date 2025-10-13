Olga Barcari, la „ ”, pe „Drumul Eroilor”, a vorbit despre relația cu Cătălin Bordea, după mult timp în care au circulat diferite speculații în mediul online despre ei doi.

Ce relație are cu Cătălin

„Cătălin e un prieten bun, s-a uitat la Asia Express. Nu vorbim în fiecare zi. Dacă ne-am fi întâlnit într-un alt moment al vieții, categoric lucrurile ar fi stat diferit. Între noi e o iubire prietenească, este ceva care nu este de explicat. Este Cătălin și atât! Ne-am văzut și zilele trecute, la o zi de naștere, ne-am luat în brațe. Este ceva… o admirație, nu știu! Când ne vedem, râdem, glumim, povestim. Este ceva straniu și plăcut între noi”, a spus Olga, pentru Cancan.

„Are un caracter frumos, dar și puternic. Cu Cătălin nu îți permiți să zici sau să faci prea multe. E genul de bărbat care te lasă să faci ce vrei ca să vadă el ce faci. Așa controlează oamenii de lângă. Doar pare că nu observă, dar te taxează după! Are principii de viață foarte bune. E mai puternic decât arată la televizor. În spatele cortinei, este mai dur puțin. Nu ai cum să depășești limita cu Cătălin”, a adăugat.

De ce s-au despărțit cei doi

„M-au afectat articolele apărute în CANCAN.RO, pentru că am tot văzut fetițe care s-au promovat și au apărut peste noapte. Nu am vrut să se creadă asta despre mine. Eu oricum aveam să apar, cu sau fără Cătălin! M-am speriat să nu creadă că eu am dat subiectul!”, a explicat Olga.

„Da, mi-a dat de înțeles că ar crede asta, dar i-am dat o conversație dintre PR-ul meu și cineva de la CANCAN.RO, în care PR-ul întreba de unde e subiectul. Da, de asta s-a rupt relația! Din cauza articolelor, ne-am despărțit. S-a speriat și el, probabil. Era de curând divorțat. Nu a știut cum să gestioneze…”, a adăugat ea.