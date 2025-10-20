B1 Inregistrari!
Olga Guțanu, tensiuni în familie din cauza relației cu CRBL: „Să nu fii cu un bărbat mai mare decât tine, să nu mă faci de râs"

20 oct. 2025
Olga Guțanu, tensiuni în familie din cauza relației cu CRBL: „Să nu fii cu un bărbat mai mare decât tine, să nu mă faci de râs”
Olga Guțanu, actuala iubită a lui CRBL, mai tânără cu 23 de ani față de artist, a mărturisit că familia ei nu l-a acceptat pe bărbat, la început. A avut parte de o perioadă plină de tensiuni și ceartă.

„Mă mamă…”

CRBL a mărturisit că mama iubitei sale nu a fost ușor de convins legat de această relație. Artistul a descris-o pe femeie ca fiind dură.

„Mama Olgăi… îți dai seama, ca orice mamă, mi-a dat sfaturile alea ca orice mamă, către fata ei de 23 de ani: „Mă mamă, te vezi cu unul care are vârstă asta. Nu e ok. Ce viitor vezi? Unde te duci? Crezi că e ok? Mai gândește-te!”, numai că mama Olgăi fiind mult mai soldat, era mult mai drastică”, a spus CRBL, conform Viva.

„De acolo s-au început certurile: „Să nu fii cu un bărbat mai mare decât tine, să nu mă faci de râs, cum ar veni, în sat, în oraș!”, a adăugat Olga.

Între două părți

CRBL a mărturisit că, la începutul relației, din cauza împotrivirii mamei Olgăi, tânăra era pusă „la jumătate”: „Au urmat niște luni de zile în care Olga era pusă la jumătate între mama ei și mine”, a mărturisit cântărețul.

La un moment dat, mama Olgăi se îndepărtase. Ea alesese să nu mai vorbească cu fiica ei o perioadă: „Că nu accepta(…), nu mai vorbisem cred că o săptămână, două. Nu-mi mai răspundea, îmi dădea așa doar mesaje”, a spus Olga.

Olga, despre o posibilă sarcină

Cei doi pare că au o relație fericită. Olga își dorește o familie cu CRBL, însă nu este pregătită pentru o posibilă sarcină.

„Sincer, încă nu. Încă mă simt eu, nu știu, simt că nu e momentul, vreau să mai copilăresc, cum s-ar spune. Adică e o responsabilitate enormă, deci enormă. Fără ajutorul cuiva, să cresc eu singură un copil, deci e misiune imposibilă, cum s-ar spune (…) El își ascunde foarte bine emoțiile. Sincer, nu prea mă lasă să i le văd. Mai intuiesc eu ce se întâmplă, dar se cam ascunde”, a spus ea.

