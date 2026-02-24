Oprah Winfrey a recunoscut că după ce a renunțat la injecțiile pentru slăbit s-a îngrășat din nou. Vedeta TV a admis că lupta cu kilogramele nu-i e deloc ușoară.

În 2023, Oprah Winfrey a considerat „un cadou” injecțiile de slăbit

În 2023, Oprah Winfrey a spus că tratamentul pentru slăbit a fost „un cadou” pentru ea, căci a avut un impact pozitiv asupra relației sale cu mâncarea și asupra sănătății generale.

Însă la un moment dat a oprit tratamentul pe bază de GLP-1, deoarece a dorit să afle dacă-și poate menține silueta doar prin dietă și exerciții fizice regulate.

„Am încercat să înving medicamentul. Mi-am spus: ”Vreau să văd dacă pot reuși fără ajutorul științei””, a mărturisit Oprah.

Oprah Winfrey le-a dat dreptate specialiștilor: S-a îngrășat după ce a renunțat la injecții

La circa un an de la oprirea tratamentul, Oprah Winfrey a acumulat nouă kilograme. Nu s-a îngrășat imediat ce a renunțat la injecții, dar corpul ei a început treptat să revină la greutatea pe care specialiștii o numesc „punct de saturație”, explică

Oprah Winfrey recunoaște acum că avertismentele specialiștilor s-au adeverit: „Toată lumea spunea că, dacă întrerupi tratamentul, vei lua din nou în greutate. Exact asta s-a întâmplat. Este ceva ce va trebui să fac toată viața. Dacă renunț la medicamentele pentru tensiune, valorile cresc. Acum înțeleg că la fel se întâmplă și cu aceste injecții”.