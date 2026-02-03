B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Drama prin care trece Otilia Bilionera. De ce nu poate deveni mamă pe cale naturală

Drama prin care trece Otilia Bilionera. De ce nu poate deveni mamă pe cale naturală

Flavia Codreanu
03 feb. 2026, 16:31
Drama prin care trece Otilia Bilionera. De ce nu poate deveni mamă pe cale naturală
Sursa: Instagram/ Otilia Oficial
Cuprins
  1. Ce diagnostic i-au pus medicii artistei Otilia Bilionera
  2. Care este singura opțiune pentru a deveni părinți

Otilia Bilionera se confruntă cu o veste dureroasă primită imediat după nuntă. Artista a aflat că suferă de o afecțiune care o împiedică să aibă o sarcină pe cale naturală, iar diagnostic i-a zdruncinat planurile de a deveni mamă. Deși a vorbit mereu deschis despre dorința de a avea copii, vedeta a fost pusă în fața unei realități medicale crunte.

Ce diagnostic i-au pus medicii artistei Otilia Bilionera

În urma unui control medical, cântăreața a descoperit că are sindromul ovarelor polichistice rezistente. Această formă a bolii nu poate fi tratată în cazul ei, motiv pentru care conceperea unui copil pe cale naturală a devenit imposibilă. „Nu mai există tratament”, a declarat Otilia Bilionera, explicând că a consultat mai mulți specialiști care i-au dat același verdict descurajant.

Această afecțiune aduce cu sine și alte riscuri medicale, precum rezistența la insulină și pericolul de a deveni obeză. Din acest motiv, vedeta este extrem de atentă la stilul de viață, face sport și are mare grijă la alimentație pentru a evita fluctuațiile de glicemie. Deși diagnosticul a îngrozit-o, ea încearcă să gestioneze problemele de sănătate cu maximă prudență.

Care este singura opțiune pentru a deveni părinți

Potrivit cancan, singura variantă rămasă pentru ca vedeta și soțul ei să aibă copii este fertilizarea in vitro. Artista a mărturisit că acesta este planul pentru anul în curs, fiind presată și de pragul vârstei de 35 de ani, după care șansele de reușită scad considerabil. Artista este hotărâtă să urmeze această procedură medicală complexă pentru a-și îndeplini visul.

În ceea ce privește viitorul, cântăreața a dezvăluit că își dorește neapărat băieți, considerând că fetele sunt mult mai greu de crescut și necesită un nivel de atenție și stres pe care nu și-l dorește. În ciuda obstacolelor, ea rămâne optimistă că intervenția medicală va decurge bine și că va reuși să își întemeieze familia mult visată alături de partenerul ei de viață.

