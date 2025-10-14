Ozana Barabancea a postat în mediul mai multe poze cu ea, într-o ținuta care îi accentua silueta. Comentariile negative au apărut, iar vedeta a venit și cu un răspuns pentru internauți.

Cuvinte dure pentru cei care o critică

„Doamne, ce mesaje !! Unul mai interesant decât celalălalt ! Multumesc pentru cele de susținere si apreciere, cât pentru mesajele urâte, vă multumesc pentru invidie! Inseamnă că transformarea mea v-a provocat multe griji! :))) Vă roade pizma rău de tot. N-aveți aer:)))) Sunteți patetice!”, a scris Ozana Barabancea, în mediul online, în secțiunea de comentarii a postării de pe .

„N-aș fi zis nimic rău de nimeni dar unele sunt de domeniul SF. Nu-s de ceară, fraierelor, sunt reală, mă simt frumoasă ! Chiar mă simt si mă ȘTIU foarte frumoasă, conturată, si de când mă simt frumoasă mi-a crescut si IQ ul, si pot oricând să vă înfrunt”, a adăugat ea.

„Vă dați grandioase dar…”

„Aici vă dați grandioase dar dacă m -ați vedea in realitate, ați înghiți in sec. Ați rămâne cu gura căscată! Vedeți să nu vă intre musca-n gură, relelor. Ce griji aveți voi, amărâtelor ! Sa fiți in stare să faceți 3% din ce am făcut eu”, a continuat Ozana.

„Si apoi poate mă aplec spre voi. Aici e prea sus…. Să-mi iau un telescop să vă zăresc in praful vostru permanent. Mi s-a lipit coroana de inteligență si nu cade! Dacă ar cădea v -aș provoca daune mortale, nu morale că n-aveți morală. Marș de pe pagina mea! Coțohârlelor! Si nu, nu-mi cer scuze ! Să aveți o săptămână … ca voi! Să primiți ce oferiți, cu vârf și îndesat! Huoooooo!!!!”, a încheiat aceasta.

Reacțiile internauților

Spectatorii din mediul online au reacționat după mesajul transmis de Ozana Barabancea. În timp ce unii o complimentau și îi luau apărarea, alții au fost uimiți de limbajul folosit de vedetă.

„Refuz sa cred ca ,,Doamna ” Ozana Barabancea are un asemenea limbaj colorat pe un site public. Slabă sau supraponderală nici nu ma interesează cum sunteți de fapt, dar ca persoană publică nu aveți cum sa ieșiți la inaintare cu un asemenea mesaj”, a scris un internaut.

„Degeaba ești frumoasă la exterior, dacă vocabularul tău este total opus. Bravo ție, că ai reușit să arăți cum vrei, dar lucrează și la caracter puțin. Toate cele bune.”, a adăugat un altul.