Paula Chirilă, despre primul său rol într-o comedie SF: „O femeie cu gura mare, dar cu inima și mai mare”. Iată despre ce este vorba

Selen Osmanoglu
14 nov. 2025, 14:56
Sursa Foto: Facebook/ Paula Chirilă
Cuprins
  1. „M-a atras tocmai nebunia acestei idei”
  2. Ce rol are în film
  3. Ce roluri și-ar dori în viitor

Paula Chirilă a vorbit despre comedia SF în care joacă. Aceasta a povestit despre personajul său, o femeie „cu gura mare, dar cu inima și mai mare”.

„M-a atras tocmai nebunia acestei idei”

Paula Chirilă a vorbit despre rolul său în comedia SF, „Vasile și Naveta Spațială”.

„Sincer, m-a atras tocmai nebunia acestei idei. (Nu m-aș fi gândit niciodată că o să joc într-un SF românesc, și mai ales comedie SF Mi s-a părut o provocare frumoasă, ceva diferit față de tot ce am făcut până acum. Și apoi… când am citit scenariul, mi-am dat seama că dincolo de partea „spațială”, filmul are suflet, are mesaj, și are acel tip de umor care ne e atât de specific nouă, românilor”, a mărturisit ea, pentru okmagazine.ro.

Ce rol are în film

„Personajul meu este frizerița satului – o femeie cu gura mare, dar cu inima și mai mare. E genul de femeie care știe tot ce se întâmplă în sat, are mereu o vorbă de duh și nu se lasă călcată în picioare de nimeni, nici măcar de bărbatul ei, un inventator cam trăsnit, dar adorabil”, a explicat actrița.

„Ce a fost diferit la acest proiect e combinația dintre rural și cosmic – adică să joci o frizeriță de la țară care ajunge să aibă legătură cu o navetă spațială! A fost o nebunie frumoasă, plină de improvizație, culoare și energie. Am râs mult la filmări, dar în același timp am simțit că fac parte din ceva special, un proiect cu personalitate”, a adăugat ea.

Ce roluri și-ar dori în viitor

„Mi-ar plăcea să joc un rol dramatic, dar care are umor pe dedesubt, știi? Un personaj care suferă, dar o face cu eleganță și cu un zâmbet”, a spus actrița.

„Poate o femeie care pare puternică, dar se destramă pe dinăuntru. Un rol de compoziție cu greutate. Cred că acolo e o frumusețe aparte, între lacrimă și râs”, a adăugat ea.

