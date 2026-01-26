Paula Seling, amenințată și hărțuită după gafa de la Eurovision Moldova. Ce mesaj transmite artista

Paula Seling a revenit pe Facebook cu o nouă postare în care arată prin care trece după incidentul de săptămâna trecută, când a folosit o expresie în limba rusă la finala națională Eurovision Moldova.

Cine o amenință pe Paula Seling

Paula Seling spune că, din momentul incidentului de la finala Eurovision Moldova, totul s-a transformat într-un experiment social. Artista vorbește despre mesajele jignitoare, amenințări și hărțuire primite online.

„Observ că, la mai bine de o săptămână de la acel moment, continui să primesc injurii, cuvinte grele și comentarii jignitoare — inclusiv la postări care nu au nicio legătură cu subiectul în sine, ci promovează exclusiv activitatea mea artistică.

Toate fac trimitere la un singur cuvânt, poate cel mai greu rostit de mine până acum, transformat într-o etichetă.

De ce simt oamenii nevoia să înjure și să mâzgălească imaginea unui om care nu le-a făcut nimic rău, personal?

Un om care nu le-a atacat identitatea, nu le-a jignit valorile și nu a atentat la nicio conștiință națională?

Întâmplarea cu acel termen buclucaș a devenit, fără voia nimănui, un adevărat experiment social.

Un amestec de psihologie colectivă, anatomie socială, nivel de empatie și „coloristică” intelectuală s-a revelat ca o paletă de culori despre care nici nu știam că există — sau, poate, pe care am preferat să nu o vedem.

A fost o radiografie a societății: cu lipsa ei de empatie, cu superficialitatea cunoașterii, cu nevoia de linșaj, dar și cu disponibilitatea de a folosi un eveniment nefericit din viața unei personalități care, o viață întreagă, a încercat să fie verticală, să urmeze reguli corecte de conștiință și conduită, să promoveze binele și calitatea oriunde a mers.

Tocmai de aceea, o greșeală — una singulară — capătă, pentru o astfel de persoană, conotații greu de dus.

Oameni care nu văd pânza întreagă iau un episod izolat, interpretabil, și îl transformă în definiție de caracter și ideologie. Ca și cum o apariție punctuală, într-un context nefericit sau într-o asociere nedorită, ar deveni brusc esența unui om.”, scrie Paula Seling pe Facebook.

Atacată de apropiați

Artista afirmă că este atacată inclusiv de oameni apropiați, care o cunosc.

„Oameni — inclusiv un fost coleg de facultate, jurnalist — au uitat regula de bază a profesiei: verificarea informației din minimum trei surse. A ales să scrie un eseu care mă picta exact așa cum NU sunt. Și știa că nu sunt așa, pentru că mă cunoaște. Știu că mă cunoaște, și el știe, dar alege să nu știe. L-a șters, ulterior. Măcar atat…

Problema nu este atacul asupra mea, ca persoană. Dacă mergem spre esență, ajungem la întrebarea adevărată: care este nevoia și scopul acestei manipulări a publicului? De ce ai încerca să inflamezi oameni, când miza nu este, de fapt, discreditarea unei artiste interprete? Niciun discurs nu este expus fără un mobil. Întrebarea este: care este acela? De aceea, într-o lume a dezinformării, vă rog — aproape vă implor — nu credeți tot ce vi se spune sau vi se arată. Verificați. Aveți acces la informație. Puneți mâna pe telefon. Căutați. Întrebați. Nu credeți vânătorii de clickbait. Priviți linia definitorie a unui om: ce a făcut o viață întreagă, de ce a făcut, și încotro și-a întins mereu brațele — spre îmbrățișare, nu spre excludere. Nu credeți un titlu scandalos al unei publicații online, scris pentru a vă determina să dați click. Aveți posibilitatea să studiați, să analizați, să vedeți cu ce se ocupă un om înainte de a-l arde pe rug pentru ceva ce nu a intenționat. Iar dacă cineva spune că „a fost intenționat”, întrebați-vă onest: De ce nu a mai făcut asta până acum? De ce nu există un șir de evenimente în același sens? De ce este un caz singular? De ce se dezice clar de orice astfel de interpretare? Dacă ești un susținător ardent al unei ideologii, te manifești constant: mergi la întâlniri, susții, lupți, te expui. De ce această femeie nu a făcut niciodată asta? Nu te întrebi?”, mai scrie artista.

Ce a făcut Paula Seling la Eurovision Moldova

Scandalul a izbucnit la finala Eurovision Moldova 2026, atunci când Paula Seling, invitată pe scenă, a felicitat publicul în limba rusă, folosind expresia „

Pentru unii a părut un gest banal, însă momentul a fost perceput de mulți drept o gafă culturală majoră, în contextul în care limba oficială a Republicii Moldova este româna, iar influența rusă rămâne un subiect extrem de sensibil.

Ulterior, artista a revenit cu explicații, afirmând că nu a știut originea rusească a expresiei și că aceasta ar fi fost preluată din jargonul artistic local, fără intenția de a transmite un mesaj politic.