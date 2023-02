Paula Seling despre incindentul de la TVR: „Mă retrag mereu atunci când consider ca nu e locul meu.. și niciodată nu am să vărs lacrimi pentru asta”

Un nou incindent s-a derulat la TVR după Eurovision România: postul public ar fi conditionat-o pe în privința repertoriului din finală.

Solista „ din sediul TVR” a relatat

Apreciata solistă a confirmat informațiile pe Facebook: într-adevăr, a renunțat la recital, dar fără să plângă la plecare, cum a scris Libertatea.

Paula Seling: „Mă retrag mereu atunci când consider ca nu e locul meu.. și niciodată nu am să vărs lacrimi pentru asta”

„Eu?! Să plec plângând din sediul TVR?! Pentru că cineva din organizatori are o problemă personală cu o piesa intrată în Patrimoniul UNESCO pe care doream să o cânt n recitalul meu și sunt sigură ca ar fi bucurat audiența TVR?! Să plâng pentru că un producător TVR crede că poate face playlist-ul unui artist invitat? Niciodată! Doamne ferește! Mă retrag mereu atunci când consider ca nu e locul meu.. și niciodată nu am să vărs lacrimi pentru asta” a transmis îndrăgita solistă, pe pagina sa de Facebook.

Ce piesă ar fi vrut să cânte Paula Seling în dezacord cu TVR

„Vals (Dulcea și tandra mea fiară), piesa intrată în Patrimoniul UNESCO este cea la care face referire Paula Seling și pe care voia s-o cânte în ziua finalei pe scena Finalei Naţionale Eurovision, conform .

Conform europafm.ro, este o variantă emoționantă a „Valsului” din filmul „Dulcea și tandra mea fiară”, piesă a Maestrului Eugen Doga, intrată în Patrimoniul UNESCO drept „Valsul secolului XX“.