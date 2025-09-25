Paula Seling a vorbit despre ei adoptivă, Elena. Aceasta a mărturisit că cea mică se confruntă cu unele , însă știe că părinții ei îi sunt alături, chiar dacă cei doi au divorțat.

„Trup și suflet pentru ea”

Paula Seling și fostul soț, Radu Bucura (44 de ani), au adoptat-o pe Elena în urmă cu 8 ani. Cei doi au divorțat în 2022, însă au rămas în relații bune, de dragul fetiței.

Paula Seling a mărturisit că fetița se mai confruntă cu unele judecăți și „oamenii o mai necăjesc”, însă ea știe că părinții îi sunt alături orice ar fi.

„Singurele momente mai dificile în ceea ce o privește sunt cumva legate de judecata oamenilor care încă există. Dar, încercăm să le explicăm pe toate, atât eu cât și tatăl ei. Noi suntem trup și suflet pentru ea și ea înțelege că mami și cu tati sunt acolo pentru ea și întotdeauna vor fi!”, a spus aceasta, conform .

„Și atunci trece mai ușor peste oamenii care o necăjesc sau chiar unii copii care o mai necăjesc. Nu pot să zic că este vorba chiar de bullying, dar sunt diverse judecăți. Copiii nu înțeleg toate lucrurile la timpul lor și probabil că nici unii părinți nu găsesc momentele potrivite să le explice”, a adăugat.

„E un copil foarte iubit”

„Dar, în general, ea e un copil foarte iubit atât de colegi cât și de profesori, pentru că își dorește foarte mult ca lucrurile să fie bine. Mai nou, a intrat în clasa a V-a și își dorește să facă totul bine, pentru toți profesorii, își iubește profesorii, toți sunt minunați”, a spus Paula Seling, despre Elena.

„Mă bucur să văd că e atât de entuziasmată de noii profesori. Îi place foarte mult limba engleză și vrem să ne reîntoarcem împreună la înot”, a adăugat.

„Sunt foarte mândră”

Artista se declară foarte mândră de fiica ei. Aceasta a dezvăluit și ce pasiune are.

„Elena face și volei. Sunt foarte mândră de echipa lor Chitila, care a ieșit campioană. Au fost la Sibiu acum recent, mai au niște meciuri și săptămâna cealaltă. Sunt foarte bucuroasă că au rezultate”, a spus Paula Seling.

„Mă bucur să văd că ea, chiar dacă era cea mai nouă în club, deja a început să-și dea drumul și să joace meciuri, să fie în echipă un pion important”, a adăugat.

Relația mamă-fiică

Într-un alt interviu, artista a dezvăluit că încearcă să petreacă cât mai mult timp cu fiica ei și să aibă o relație de prietenie.

„Eu sper că sunt confidenta și prietena ei, dar, mai înainte de toate, sunt mama ei și sunt acolo indiferent de situație. Discută, cu noi toți din familie, tot ceea ce o preocupă, tot ce își dorește și la ce visează. Are, totodată, un prieten foarte bun cu care discută multe dintre situațiile de viață pe care le observă în jur, ce sunt în legătură cu diferite probleme, și își sunt unul celuilalt aproape”, a declarat Paula Seling, pentru .ro.

„Elenei îi place la școală, își face temele la after, iar apoi este liberă să se joace și să își petreacă timpul cum simte. Acum are o nouă pasiune, voleiul, și e foarte bucuroasă, se antrenează de două ori pe săptămână la sală, dar și acasă, e foarte responsabilă și serioasă în ceea ce privește noua preocupare. Rezultatele la învățătură sunt foarte bune și mă bucur să văd că e ambițioasă și că își dorește să fie fruntașă. Progresează la limba engleză, pe care o studiază și acasă, dar și la after. Este un copil sârguincios, aș putea afirma cu tărie”, a mai spus Paula Seling.