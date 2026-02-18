B1 Inregistrari!
Paula Seling, mesaj emoționant pentru fiica sa care a împlinit 12 ani: „Ai venit în viețile noastre atunci când credeam că lumea nu ne mai poate surprinde cu nimic”

Selen Osmanoglu
18 feb. 2026, 13:44
Sursa Foto: Facebook/ Paula Seling
Cuprins
  1. O aniversare plină de emoție
  2. Lecțiile unei iubiri necondiționate
  3. Un mesaj de susținere pentru viitor

Fiica artistei Paula Seling a împlinit 12 ani, iar artista a marcat momentul printr-o scrisoare publicată în mediul online. Mesajul, încărcat de emoție, a fost dedicat Elenei, adolescenta care face parte din familia sa de nouă ani și care, potrivit mărturisirilor solistei, i-a schimbat viața în totalitate.

O aniversare plină de emoție

Pe 15 februarie, Paula Seling și-a deschis sufletul în fața comunității sale online și a vorbit despre impactul pe care fiica ei l-a avut asupra vieții sale, scrie Click.

„Copilul meu drag, sufletul meu, cea mai mare bucurie și cea mai frumoasă realizare a vieții mele. Ai venit în viețile noastre atunci când credeam că lumea nu ne mai poate surprinde cu nimic. Și totuși… ai apărut tu, cu râsul tău colorat, cu inima ta mare, cu îmbrățișarea ta plină de iubire care știe să aline fără cuvinte.”

Artista a descris-o pe Elena drept o prezență luminoasă și profundă în viața ei: „Ai venit cu privirea ta adâncă, cu ochii tăi mari și curați, în care am descoperit învățături și emoții pe care nu știam că le pot simți vreodată. Ai venit ca o pasăre mică, imaculată, caldă și sinceră. Ai venit ca un soare. Tu ești un soare!”

Lecțiile unei iubiri necondiționate

Pentru Paula Seling, relația cu fiica sa a însemnat și o transformare personală. Vedeta a mărturisit că Elena i-a oferit lecții importante despre viață și iubire.

„Mă uit la tine și învăț ce înseamnă curajul curat, bunătatea autentică, entuziasmul adevărat. Îți mulțumesc, Elena mea, că m-ai ales să îți fiu mamă. Îți mulțumesc că m-ai învățat să iubesc mai mult decât credeam că știu să iubesc.”

Artista și-a amintit și prima aniversare petrecută împreună, după adopție: „Azi, în urmă cu nouă ani, a fost prima ta zi de naștere în noua ta familie, ziua în care viața noastră a primit un sens mai profund. Ziua în care cerul nostru s-a luminat altfel.”

Un mesaj de susținere pentru viitor

În încheiere, Paula Seling i-a transmis fiicei sale un mesaj de iubire și sprijin necondiționat: „La mulți ani, copil bun și frumos. Să îți fie viața o bucurie continuă. Să atingi toate stelele pe care zborul tău le poate cuprinde. Și să nu uiți niciodată că, oriunde vei merge, inima mea va fi mereu acasă pentru tine. Te iubesc cum nu credeam că știu să iubesc. La mulți ani, fericiți!”.

Postarea a adunat numeroase reacții și mesaje de felicitare din partea fanilor, care au apreciat sinceritatea și emoția transmisă de artistă într-un moment atât de important pentru familia sa.

