Pavel Bartoș este considerat unul dintre cei mai îndrăgiți și carismatici actori și prezentatori de televiziune din România. De aproape 15 ani, el se află la cârma unor show-uri de succes precum „Vocea României” și „Românii au talent”, difuzate de Pro TV. Prin stilul său natural, reușește de fiecare dată să transmită energie și emoție publicului. Astfel, a devenit o prezență definitorie pentru identitatea acestor emisiuni. Alături de Smiley, formează un cuplu de prezentatori deja consacrat și apreciat de telespectatori.

În afara camerelor de filmat, vorbește cu sinceritate și admirație despre colegii săi de la „Vocea României”. Actorul are numai cuvinte de laudă la adresa acestora și își exprimă deschis respectul. El îi consideră pe Smiley, Horia Brenciu, Theo Rose, Irina Rimes și Tudor Chirilă atât profesioniști remarcabili, cât și oameni de calitate. Prezentatorul a oferit detalii despre relația pe care o are cu fiecare dintre ei și despre atmosfera din culise.

Ce spune Pavel Bartoș despre Smiley și ce admiră cel mai mult la el

Relația dintre Pavel Bartoș și Smiley depășește de mult granițele unei simple colaborări de televiziune. În timp, aceasta s-a transformat într-o prietenie solidă.

Pavel Bartoș a spus, interviu acordat pentru viva.ro, că îl respectă profund și că are multe de învățat de la el, zi de zi.

„Încep cu Smiley, al meu prieten. Este un om de la care învăț zilnic, un om care mă surprinde. Este dintr-o bucată, știe ce vrea de la viață, știe și să spună „nu”. Eu am învățat asta de la el. Nu încearcă să impresioneze pe nimeni și face ceea ce simte, și asta admir enorm la el. Se vede și în piesele lui și în tot ceea ce face la , face totul din suflet”, a transmis vedeta.

Cum îi descrie Bartoș pe Horia Brenciu, Theo Rose, Irina Rimes și Tudor Chirilă

După ce a vorbit despre , Pavel Bartoș a continuat cu restul colegilor săi de la „Vocea României”. Pentru fiecare dintre ei, prezentatorul are aceeași admirație sinceră.

Despre Horia Brenciu, prezentatorul a spus: „Dincolo de toate glumele dintre noi, omul este o instituție. Înveți enorm doar stând pe lângă el. Și bune, și nebune. Este un om de care ai nevoie din plin.”

Theo Rose este, în opinia sa, una dintre cele mai mari surprize plăcute. „Pentru mine, este marea revelație. Am simțit de la începuturi că este un om cu enorm de mult potențial și, da, așa a și fost. Ce mă bucur este că a rămas la fel de naturală, indiferent de cât de mult a crescut. Iubesc enorm asta la ea, naturalețea în care mă regăsesc”, a declarat Bartoș.

Irina Rimes ocupă și ea un loc aparte: „Un artist special, sensibil din toate punctele de vedere. Este ca un bibelou în cel mai bun sens.”

Nici nu face excepție de la laude: „Vorba aceea: cine nu are un Tudor Chirilă să-și cumpere! Un actor și un artist extraordinar; știe bine cu ce se mănâncă ambele meserii”, a mai spus vedeta.