Pavel Stratan, declarații sincere despre familie. Cum îl vede pe Edward Sanda și când ar putea deveni bunic

Pavel Stratan, declarații sincere despre familie. Cum îl vede pe Edward Sanda și când ar putea deveni bunic

Ana Beatrice
13 apr. 2026, 15:35
Sursă Foto: Facebook - Pavel Stratan
Cuprins
  1. Ce a spus Pavel Stratan despre Edward Sanda
  2. Ce declară Cleopatra Stratan despre planurile de a avea copii

Cu o sinceritate care surprinde, Pavel Stratan a vorbit deschis despre viața de familie. Artistul a oferit detalii despre relația pe care o are cu ginerele său, Edward Sanda. În același timp, a mărturisit cât de mult își dorește să devină bunic.

Ce a spus Pavel Stratan despre Edward Sanda

Sprijinul unui tată care își vede copilul fericit spune totul. Pavel Stratan a vorbit în cadrul unui interviu despre relația excelentă pe care o are cu ginerele său, Edward Sanda. Artistul a subliniat că încă de la început a avut încredere în alegerea fiicei sale și că legătura dintre ei s-a construit natural, devenind una apropiată și sinceră, bazată pe respect.

„I-am și spus Cleopatrei că un bărbat mai potrivit pentru ea nici nu vedeam! Edward este un bărbat care o iubește enorm pe Cleopatra și este un copil bun și muncitor! Nu m-am îndoit nicio secundă că ea nu ar fi fericită lângă el. Fac lucruri atât de frumoase împreună, sunt o echipă în carierele lor și sunt foarte mândru că mai am un băiat în familie!”, a declarat acesta pentru viva.ro.

Ce declară Cleopatra Stratan despre planurile de a avea copii

În ceea ce privește viitorul, Cleopatra Stratan a vorbit deschis despre dorința de a deveni mamă, însă a subliniat că ea și soțul său preferă să mai aștepte. Cântăreața a explicat că, deși există susținere din partea ambelor familii, cuplul își dorește să se bucure mai întâi de timpul petrecut în doi.

„Ne dorim copii, dar mai așteptăm. Știm că avem ajutorul părinților amândurora, ei abia așteaptă să devină bunici! Noi încă mai vrem să petrecem puțin timp doar în doi”, a spus aceasta.

La rândul său, Pavel Stratan a recunoscut că își dorește să devină bunic, dar fără să pună presiune: „Eu abia aștept să devin bunic, dar ei știu mai bine când se va întâmpla asta. Nu punem presiune, ci doar așteptăm să ne dea vestea”.

