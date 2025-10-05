B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Raluca Bădulescu a rămas cu o lecție de viață după Asia Express: „Am văzut acolo oameni care nu că trăiau cu puţin, trăiau cu nimic şi erau fericiţi”

Raluca Bădulescu a rămas cu o lecție de viață după Asia Express: „Am văzut acolo oameni care nu că trăiau cu puţin, trăiau cu nimic şi erau fericiţi”

Traian Avarvarei
05 oct. 2025, 20:28
Raluca Bădulescu a rămas cu o lecție de viață după Asia Express: „Am văzut acolo oameni care nu că trăiau cu puţin, trăiau cu nimic şi erau fericiţi”
Raluca Bădulescu a făcut noi dezvăluiri despre Asia Express și a spus pe cine ar mai fi preferat în echipă. Sursa foto: Captură video - Ilinca Vandici / YouTube
Cuprins
  1. Ce lecție a învățat Raluca Bădulescu la Asia Express
  2. Pe cine ar fi vrut Raluca Bădulescu în echipă la Asia Express

Raluca Bădulescu a povestit ce învățăminte a tras din experiența Asia Express. Ea a făcut echipă cu fostul soț, Florin Stamin, și ambii au fost foarte apreciați de public. Însă Raluca s-ar fi văzut în echipă și cu o altă figură celebră: „dacă ar fi venit cu mine, ar fi fost bomba atomică”.

Ce lecție a învățat Raluca Bădulescu la Asia Express

Întrebată cu ce a rămas din experiența Asia Express, pe traseul din Filipine, Raluca Bădulescu a răspuns: „Cu faptul că mi-am dat seamă că suntem cu toţii mult mai bogaţi, mai fericiţi decât ne putem imagina. Şi asta nu-i valabil doar pentru noi, cei care am fost în competiţie, ci pentru toţi oamenii pe care îi cunosc, pentru toţi românii. Avem mai mult decât ne putem imagina. Noi tot timpul suntem în goana după mai mult: vrem o maşină nouă, o haină nouă, o vacanţă”.

„Am văzut acolo oameni care nu că trăiau cu puţin, trăiau cu nimic şi erau fericiţi. Asta este o lecţie de viaţă. Şi, pe persoană fizică, am rămas cu faptul că trebuie să fac sport”, a mai susținut Raluca, pentru OK! Magazine.

Pe cine ar fi vrut Raluca Bădulescu în echipă la Asia Express

Întrebat ce i-a spus fiul ei, aceasta a răspuns: „El e mândru de mine şi şi-ar fi dorit să meargă el cu mine în această competiţie. Şi mie mi-ar fi plăcut, dar eu ştiu că sunt foarte greu de mânuit”. (…) Plus că Alex era în ultimul an de facultate. El tocmai a terminat facultatea la ASE, aşa că nu era momentul potrivit ca el să plece din ţară având examene de final de an etc. Acum s-a înscris la master. Suntem cei mai mândri din lumea asta de el, avem cel mai „soare” băiat din lumea asta!”.

Raluca Bădulescu a mai susținut că i-ar fi plăcut să-l aibă în echipă și pe Cătălin Botezatu: „Enorm! Bineînţeles că mi-ar fi plăcut să merg cu naşul! Numai că el are foarte multe contracte luate cu foarte multe luni înainte. Dacă îi vedeţi agenda, dacă îi vedeţi calendarul, el din vară are deja evenimente şi calendarul stabilit pentru următorul an. Deci îi era practic imposibil. Dar dacă ar fi venit cu mine, ar fi fost bomba atomică”.

Tags:
Citește și...
Meghan Markle, apariție spectaculoasă la Paris Fashion Week. A strălucit la prezentarea Balenciaga (VIDEO)
Monden
Meghan Markle, apariție spectaculoasă la Paris Fashion Week. A strălucit la prezentarea Balenciaga (VIDEO)
Se întoarce Dan Negru? Ce planuri are prezentatorul pentru Revelionul 2025
Monden
Se întoarce Dan Negru? Ce planuri are prezentatorul pentru Revelionul 2025
Violeta Bănică nu rămâne în SUA după terminarea facultății, ci are alte planuri. Andreea Marin: „Am văzut că este descurcăreață”
Monden
Violeta Bănică nu rămâne în SUA după terminarea facultății, ci are alte planuri. Andreea Marin: „Am văzut că este descurcăreață”
Diana Dumitrescu a devenit mamă după sacrificii dureroase: „Am făcut 21 de zile injecții în burtă cu diferiți hormoni”
Monden
Diana Dumitrescu a devenit mamă după sacrificii dureroase: „Am făcut 21 de zile injecții în burtă cu diferiți hormoni”
Pamela Anderson a șocat fanii cu o schimbare radicală de look la 58 de ani (VIDEO)
Monden
Pamela Anderson a șocat fanii cu o schimbare radicală de look la 58 de ani (VIDEO)
Mara Bănică, după ce a fost criticată de Anda Adam și Serghei Mizil: „Doamne, dă-mi puterea să mă îndepărtez de proști”
Monden
Mara Bănică, după ce a fost criticată de Anda Adam și Serghei Mizil: „Doamne, dă-mi puterea să mă îndepărtez de proști”
Catinca Roman, dezvăluiri despre relația toxică în care a stat fiica ei, Calina: „A existat un abuz”
Monden
Catinca Roman, dezvăluiri despre relația toxică în care a stat fiica ei, Calina: „A existat un abuz”
Tensiunile dintre concurenții „Asia Express” continuă. După Mara Bănică, Anda Adam a luat-o în vizor și pe Raluca Bădulescu
Monden
Tensiunile dintre concurenții „Asia Express” continuă. După Mara Bănică, Anda Adam a luat-o în vizor și pe Raluca Bădulescu
Irina Columbeanu vrea să devină medic și să salveze vieți: „Sper să și descopăr ceva ce nu a mai fost descoperit”
Monden
Irina Columbeanu vrea să devină medic și să salveze vieți: „Sper să și descopăr ceva ce nu a mai fost descoperit”
Serghei Mizil a pus-o la zid pe Mara Bănică: „Se crede foarte inteligentă. Nu e”. Ce l-a deranjat la jurnalistă
Monden
Serghei Mizil a pus-o la zid pe Mara Bănică: „Se crede foarte inteligentă. Nu e”. Ce l-a deranjat la jurnalistă
Ultima oră
21:39 - Șeful DNA răspunde criticilor lui Nicușor Dan: „Am dus lupta anticorupție în mod echilibrat. Am avut cazuri de mare importanță”
20:59 - Consiliul Judeţean Iaşi e ținta hackerilor. A devenit „Chicken Game 2” pe Facebook (FOTO)
19:51 - Surse: Nicușor Dan va demite 6 consilieri prezidențiali. Noile nominalizări vor fi făcute luni. Cine pleacă din echipă și care sunt numele noi vehiculate
19:09 - Mama lui Emil Boc a murit la vârsta de 89 de ani. Premierul Bolojan, prezent la înmormântare (FOTO)
18:33 - Becali, după ce Iohannis a fost executat silit: „Bravo ANAF-ului, că l-au umilit! Ne-ai paradit, ne-ai distrus, acum stai să te paradim şi noi”
17:58 - Sute de oameni la moaștele Sfintei Parascheva, duminică, deși pelerinajul începe abia miercuri, 8 octombrie
17:09 - Tinere reținute pentru furt dintr-un magazin din București. Hoațele le-au bătut pe angajatele care au încercat să recupereze bunurile
16:39 - Copil de 3 ani găsit mort într-un canal în Mărășești. El a fost atacat de câinii fără stăpân. Primarul dă vina pe birocrație. Ce spune familia victimei
16:03 - Meghan Markle, apariție spectaculoasă la Paris Fashion Week. A strălucit la prezentarea Balenciaga (VIDEO)
15:26 - Datoria guvernamentală a României explodează! 57% din PIB, cel mai mare nivel din ultimele trei decenii