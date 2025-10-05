Raluca Bădulescu a povestit ce învățăminte a tras din experiența Asia Express. Ea cu fostul soț, Florin Stamin, și ambii au fost foarte apreciați de public. Însă Raluca s-ar fi văzut în echipă și cu o altă figură celebră: „dacă ar fi venit cu mine, ar fi fost bomba atomică”.

Ce lecție a învățat Raluca Bădulescu la Asia Express

Întrebată cu ce a rămas din Asia Express, pe traseul din Filipine, Raluca Bădulescu a răspuns: „Cu faptul că mi-am dat seamă că suntem cu toţii mult mai bogaţi, mai fericiţi decât ne putem imagina. Şi asta nu-i valabil doar pentru noi, cei care am fost în competiţie, ci pentru toţi oamenii pe care îi cunosc, pentru toţi românii. Avem mai mult decât ne putem imagina. Noi tot timpul suntem în goana după mai mult: vrem o maşină nouă, o haină nouă, o vacanţă”.

„Am văzut acolo oameni care nu că trăiau cu puţin, trăiau cu nimic şi erau fericiţi. Asta este o lecţie de viaţă. Şi, pe persoană fizică, am rămas cu faptul că trebuie să fac sport”, a mai susținut Raluca, pentru

Pe cine ar fi vrut Raluca Bădulescu în echipă la Asia Express

Întrebat ce i-a spus fiul ei, aceasta a răspuns: „El e mândru de mine şi şi-ar fi dorit să meargă el cu mine în această competiţie. Şi mie mi-ar fi plăcut, dar eu ştiu că sunt foarte greu de mânuit”. (…) Plus că Alex era în ultimul an de facultate. El tocmai a terminat facultatea la ASE, aşa că nu era momentul potrivit ca el să plece din ţară având examene de final de an etc. Acum s-a înscris la master. Suntem cei mai mândri din lumea asta de el, avem cel mai „soare” băiat din lumea asta!”.

Raluca Bădulescu a mai susținut că i-ar fi plăcut să-l aibă în echipă și pe Cătălin Botezatu: „Enorm! Bineînţeles că mi-ar fi plăcut să merg ! Numai că el are foarte multe contracte luate cu foarte multe luni înainte. Dacă îi vedeţi agenda, dacă îi vedeţi calendarul, el din vară are deja evenimente şi calendarul stabilit pentru următorul an. Deci îi era practic imposibil. Dar dacă ar fi venit cu mine, ar fi fost bomba atomică”.