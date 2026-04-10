Pepe, despre tradițiile de Paște: „În Vinerea Mare țin post negru. Sărbătorile perfecte sunt doar în familie!"

Ana Beatrice
10 apr. 2026, 09:28
Sursă Foto: Facebook - Pepe
Cuprins
  1. Ce tradiție respectă Pepe în Vinerea Mare
  2. Ce spune artistul despre pregătirea mesei de Paște

Pepe a vorbit deschis despre tradițiile de Paște pe care le respectă în fiecare an. Artistul, pe numele său real Nicolae-Ionuț Pascu, spune că păstrează aceste obiceiuri cu sfințenie.

Ce tradiție respectă Pepe în Vinerea Mare

Artistul în vârstă de 46 de ani a vorbit deschis despre semnificația profundă a Săptămânii Patimilor. El o vede ca pe un moment de reflecție și „resetare” interioară.

„În Săptămâna Patimilor ne resetăm și ne gândim că ar trebui să fim mai buni. Totuși, acest lucru ar trebui să se întâmple zilnic, nu doar acum!”, a spus acesta pentru Libertatea.

Pentru Pepe, tradițiile nu înseamnă doar reguli alimentare, ci mai ales un comportament corect: „Cel mai important este să încerci să nu faci rău, să nu bârfești, să lași de la tine și să fii bun și iertător.”

În ceea ce privește postul, cântărețul încearcă să îl respecte în toată Săptămâna Mare, iar în Vinerea Mare ține, de regulă, post negru. Cu toate acestea, are o viziune echilibrată: „Nu mi se pare un păcat atât de mare să mănânci ceva ce pare interzis. Este mai grav să faci ceva ce îi poate dăuna unei alte persoane.”

Ce spune artistul despre pregătirea mesei de Paște

Când vine vorba de masa de sărbătoare, Pepe pune accent pe implicarea întregii familii. „Toți ne ocupăm! Încercăm cumva să fim implicați cu toții, atât de sărbători, cât și în viața de zi cu zi”, a dezvăluit el pentru sursa menționată.

Printre preparatele tradiționale nelipsite se numără drobul de miel. În viziunea lui, atmosfera perfectă de Paște este una simplă și autentică.„Sărbătorile perfecte sunt doar în familie!”. Artistul a mai dezvăluit și un detaliu inedit: în familia lui nu există Iepurașul de Paște, iar copiii știu acest lucru.

În schimb, magia cadourilor este păstrată pentru iarnă: „Este bine să oferi cadouri, să porți ceva nou, dar copiii din familia mea știu că iepurașul de Paște nu există. La Moș Crăciun, treaba stă diferit.”

