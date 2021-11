Pinguinul de la Masked Singer România a fost demascat! Detectivii sunt șocați (video)

Juriul a fost șocat când a aflat cine se ascunde sub masca misteriosului pinguin. Detectivii au avut mai multe versiuni și nu se așteptau la ceea ce au văzut.

O apariție de milioane

Telespectatorii au fost ținuți în suspans de producătorii showului. Nimeni nu putea să înțeleagă cine se ascunde sub masca pinguinului de la „Masked Singer Romania”.

Misteriosul concurent a dezvăluit câteva detalii despre viața personală și a oferit câteva indicii despre identitatea sa.

„În viața mea de zi cu zi sunt o persoană foarte veselă și sigură pe mine! Însă am și superstiții! Am o colecție de talismane fermecate și întotdeauna mă dau trei pași în spate când o pisică neagră îmi taie calea. Voi nu aveți superstiții? Îmi place mâncarea, sunt un gurmand și am înțeles că poți câștiga aprecierea oamenilor și prin alte metode: stomac și papile gustative. Cum o dau, cum o sucesc, oamenii tot mă iubesc! Sunt un pinguin fidel și nu mi-am pierdut capul niciodată”, a precizat Pinguinul de la „Masked Singer”.

Publicul a fost șocat de ceea ce a văzut

Alex Bogdan credea că sub masca pinguinului se ascunde Ramona Bădescu, Horia Brenciu a presupus că e vorba de Ioana Băsescu. Însă, toți s-au înșelat.

La finalul serii, pinguinul și-a scos masca și s-a aflat că e….Viorica de la Clejani. Aceasta a cântat piesele „Selecta”, „Despablito”, „Make you feel my love”, „Shallow”, „Perfect”, dar nu nimeni nu și-a dat seama cine se ascundea sub masca pinguinului.

„Să știi că sunt bucuroasă că am participat la această emisiune pentru că am văzut că pot mai mult decât ce fac eu de obicei. Dacă ați ști voi cât m-am chinuit eu cu engleza asta. Mi-a mâncat urechile”, a spus Viorica de la Clejani, după ce a fost demascată, la Pro Tv.