Planul de slăbit al Adelinei Pestrițu. Cum se menține în formă influencerița: „Am un truc pe care îl aplic de ani de zile”

Adelina Pestrițu (38 de ani) are mereu o siluetă perfectă, fiind deseori lăudată în spațiul public pentru acest lucru. În cadrul unui interviu, influencerița a explicat cum reușește să se mențină în formă.

Cum își menține Adelina Pestrițu silueta de invidiat

„Am un truc pe care îl aplic de ani de zile. Mă cântăresc zilnic și când depășesc 54 kg, renunț la dulciuri și alimente cu multe calorii.

Am observat că mă simt foarte bine la 53 kg și așa m-am setat. Am perioade când nu ajung la sală, cum este și cea pe care o traversez acum, când medicul mi-a interzis să depun orice fel de efort după . În perioada asta mănânc multă carne, salate și supe. Micul dejun este consistent și el: avocado, roșii cherry, ouă ochiuri și un fresh de portocale sau smoothie. Seara nu țin neapărat să mănânc, însă dacă îmi este foame văd ce am prin frigider și îmi pregătesc repede ceva”, a spus influecerița, pentru

Pestrițu: Fac sport să-mi pot permite să îmi fac plăcerile culinare

Adelina Pestrițu a mai susținut că o ajută și sportul și, în general, menținerea unui echilibru în toate: „Nicio zi nu seamănă cu alta, nu am un meniu prestabilit. De obicei fac sport să-mi pot permite să îmi fac plăcerile culinare și totuși să mă mențin la o greutate favorabilă mie. Pentru mine au adus și frustrări, așa că prefer să mențin . E mai sănătos așa”.