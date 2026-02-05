B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Mihai Albu l-a dat de gol: Cum încerca Irinel Columbeanu să câștige bani, deși locuia la azil

Mihai Albu l-a dat de gol: Cum încerca Irinel Columbeanu să câștige bani, deși locuia la azil

Ana Maria
05 feb. 2026, 11:57
Mihai Albu l-a dat de gol: Cum încerca Irinel Columbeanu să câștige bani, deși locuia la azil
Sursa foto: Captură Video - theXclusive / YouTube
Cuprins
  1. planul lui Irinel Columbeanu: Cum voia să obțină venituri suplimentare în azil
  2. De ce nu l-a vizitat Mihai Albu pe Irinel Columbeanu în azil
  3. Ce sprijin primește Irinel Columbeanu, în prezent

Mihai Albu a dezvăluit planul lui Irinel Columbeanu. De câțiva ani, Columbeanu trăiește într-un centru pentru vârstnici situat în apropierea Bucureștiului, același loc unde a fost internat și tatăl său în ultimele luni de viață. Situația financiară precară a lui Irinel Columbeanu l-a făcut pe patronul azilului să-i ofere o reducere.

planul lui Irinel Columbeanu: Cum voia să obțină venituri suplimentare în azil

Designerul Mihai Albu, unul dintre apropiații fostului afacerist, a făcut publică o discuție avută cu Irinel Columbeanu, după ce acesta s-a mutat în azil. Într-o intervenție în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, Albu a dezvăluit că Irinel încerca să se implice într-un proiect de promovare pentru a genera venituri.

O singură dată am mai vorbit cu dânsul la telefon. Ajunsese la azil și avea un program, încerca să facă reclamă unei platforme de brokeraj, probabil persoana care avea firma respectivă l-a contactat pentru notorietate și atunci am vorbit, să ne sfătuim. Ideea era dacă merge treaba cu brokerajul, aceasta a fost discuția. Atât pot să vă spun, restul rămâne între noi…”, a povestit Mihai Albu, potrivit Click!.

Designerul a sugerat că această colaborare se baza pe notorietatea lui Columbeanu și putea reprezenta o sursă de venit.

De ce nu l-a vizitat Mihai Albu pe Irinel Columbeanu în azil

Deși Albu a încercat să fie aproape de Irinel înainte ca acesta să ajungă în azil, însă recunoaște că nu a reușit să-l viziteze după internare.

Uite, eu nu l-am vizitat și recunosc lucrul ăsta, mi-a fost puțin peste mână să merg la azil. Am mai vorbit o singură dată la telefon, dar înainte de a ajunge la azil, împreună cu avocatul Cristi Sârbu, l-am invitat și am tot ieșit cu el. Mă întâlneam cu Cristi și ziceam: «hai să îl invităm și pe el», mai ales că era într-o situație dificilă. Nu asta conta, căci nu de aceea l-am invitat, ci din prietenie”, a declarat designerul.

Ce sprijin primește Irinel Columbeanu, în prezent

Pe lângă reducerea oferită de conducerea azilului, fostul afacerist beneficiază și de ajutor din partea celor apropiați, care îl susțin în această perioadă dificilă din viața sa.

Tags:
Citește și...
Gabi Tamaș a rupt tăcerea despre divorț. Ce s-a întâmplat, de fapt, în familia Faimosului
Monden
Gabi Tamaș a rupt tăcerea despre divorț. Ce s-a întâmplat, de fapt, în familia Faimosului
Condamnarea primită de femeia care a hărțuit-o pe Mădălina Ghenea: „Să taci e unul dintre cele mai greșite lucruri. Denunțați!”
Monden
Condamnarea primită de femeia care a hărțuit-o pe Mădălina Ghenea: „Să taci e unul dintre cele mai greșite lucruri. Denunțați!”
Speak, reacție dură după ce Ștefania a fost jignită pe internet: Mesajul artistului pentru cei care au criticat-o
Monden
Speak, reacție dură după ce Ștefania a fost jignită pe internet: Mesajul artistului pentru cei care au criticat-o
Lidia Buble, despre bullying: „M-am izbit de tot felul de comentarii legate de nas, kilograme etc., însă eu cred că exact aceste diferențe ne fac unici și frumoși” (VIDEO, FOTO)
Monden
Lidia Buble, despre bullying: „M-am izbit de tot felul de comentarii legate de nas, kilograme etc., însă eu cred că exact aceste diferențe ne fac unici și frumoși” (VIDEO, FOTO)
Drama neștiută a Virginiei Rogin: Cum a ajuns actrița să-și crească fratele în clasa întâi, în timp ce mama ei era în spital
Monden
Drama neștiută a Virginiei Rogin: Cum a ajuns actrița să-și crească fratele în clasa întâi, în timp ce mama ei era în spital
Câți bani au primit Dilinca și Mădălin Șerban pentru participarea la Power Couple sezon 3: „E un final frumos!”
Monden
Câți bani au primit Dilinca și Mădălin Șerban pentru participarea la Power Couple sezon 3: „E un final frumos!”
De ce a renunțat Andreea Raicu la televiziune după 30 de ani: „Succesul era acolo, dar lipsea ceva esențial”
Monden
De ce a renunțat Andreea Raicu la televiziune după 30 de ani: „Succesul era acolo, dar lipsea ceva esențial”
Cătălin Măruță rupe tăcerea înainte de ultima lui emisiune. Ce va face, începând de luni
Monden
Cătălin Măruță rupe tăcerea înainte de ultima lui emisiune. Ce va face, începând de luni
Bursucu rupe tăcerea despre salariul de la Antena 1. Cât câștigă acum prezentatorul TV: „Mai mulți decât la Kanal D”
Monden
Bursucu rupe tăcerea despre salariul de la Antena 1. Cât câștigă acum prezentatorul TV: „Mai mulți decât la Kanal D”
PRO TV a făcut, oficial, anunțul. Ce se întâmplă cu emisiunea Vocea României, sezonul 14
Monden
PRO TV a făcut, oficial, anunțul. Ce se întâmplă cu emisiunea Vocea României, sezonul 14
Ultima oră
12:10 - Dan Dungaciu dezumflă planurile suveraniștilor care îl și văd pe Călin Georgescu președinte. Ce spune prim-vicepreședintele AUR despre raportul venit din SUA (VIDEO)
12:07 - Gabi Tamaș a rupt tăcerea despre divorț. Ce s-a întâmplat, de fapt, în familia Faimosului
11:49 - Condamnarea primită de femeia care a hărțuit-o pe Mădălina Ghenea: „Să taci e unul dintre cele mai greșite lucruri. Denunțați!”
11:36 - Speak, reacție dură după ce Ștefania a fost jignită pe internet: Mesajul artistului pentru cei care au criticat-o
11:31 - Percheziții DNA la Primăria Sectorului 3 condusă de Robert Negoiță. Ce caută procurorii anticorupție
11:29 - Mesajul lui Donald Trump pentru România, făcut public de Ambasada SUA la București. Ce a transmis președintele SUA
11:16 - Lidia Buble, despre bullying: „M-am izbit de tot felul de comentarii legate de nas, kilograme etc., însă eu cred că exact aceste diferențe ne fac unici și frumoși” (VIDEO, FOTO)
11:01 - Alertă meteo: Meteorologii au emis Cod galben de vreme rea. Lista cu județele afectate
11:01 - Drama neștiută a Virginiei Rogin: Cum a ajuns actrița să-și crească fratele în clasa întâi, în timp ce mama ei era în spital
10:43 - Câți bani au primit Dilinca și Mădălin Șerban pentru participarea la Power Couple sezon 3: „E un final frumos!”