Mihai Albu a dezvăluit planul lui Irinel Columbeanu. De câțiva ani, Columbeanu trăiește într-un centru pentru vârstnici situat în apropierea Bucureștiului, același loc unde a fost internat și tatăl său în ultimele luni de viață. Situația financiară precară a lui Irinel Columbeanu l-a făcut pe patronul azilului să-i ofere o reducere.

planul lui Irinel Columbeanu: Cum voia să obțină venituri suplimentare în azil

Designerul Mihai Albu, unul dintre apropiații fostului afacerist, a făcut publică o discuție avută cu Irinel Columbeanu, după ce acesta s-a mutat în azil. Într-o intervenție în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, Albu a dezvăluit că Irinel încerca să se implice într-un proiect de promovare pentru a genera venituri.

„O singură dată am mai vorbit cu dânsul la telefon. Ajunsese la azil și avea un program, încerca să facă reclamă unei platforme de , probabil persoana care avea firma respectivă l-a contactat pentru notorietate și atunci am vorbit, să ne sfătuim. Ideea era dacă merge treaba cu brokerajul, aceasta a fost discuția. Atât pot să vă spun, restul rămâne între noi…”, a povestit Mihai Albu, potrivit .

Designerul a sugerat că această colaborare se baza pe notorietatea lui Columbeanu și putea reprezenta o sursă de venit.

De ce nu l-a vizitat Mihai Albu pe Irinel Columbeanu în azil

Deși Albu a încercat să fie aproape de Irinel înainte ca acesta să ajungă în azil, însă recunoaște că nu a reușit să-l viziteze după internare.

„Uite, eu nu l-am vizitat și recunosc lucrul ăsta, mi-a fost puțin peste mână să merg la azil. Am mai vorbit o singură dată la telefon, dar înainte de a ajunge la azil, împreună cu avocatul Cristi Sârbu, l-am invitat și am tot ieșit cu el. Mă întâlneam cu Cristi și ziceam: «hai să îl invităm și pe el», mai ales că era într-o situație dificilă. Nu asta conta, căci nu de aceea l-am invitat, ci din prietenie”, a declarat designerul.

Ce sprijin primește Irinel Columbeanu, în prezent

Pe lângă reducerea oferită de conducerea azilului, fostul afacerist beneficiază și de ajutor din partea celor apropiați, care îl susțin în această perioadă dificilă din viața sa.