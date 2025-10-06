Postarea făcută recent de Delia pe rețelele de socializare a stârnit amuzamentul internauților. Nu este prima dată când artista reușește să-și surprindă fanii, fie prin simțul umorului, fie prin forma sa fizică și curajul de a aborda stiluri vestimentare nonconformiste. Recent însă, artista s-a filmat după ce a fost la saună, iar coafura îi dădea adevărate bătăi de cap.

Cum a apărut Delia în mediul online

Delia nu mai este doar una dintre cele mai apreciate cântărețe, ci și o prezență activă pe . Recent, ea s-a filmat după ce a mers la saună, când părul ei refuza să coopereze.

În imagini, Delia apare într-o ținută lejeră, fără machiaj și cu o coafura rebelă, un efect al timpului petrecut în saună. Încercând să își pieptene părul, artista reușește chiar să rupă o perie, ceea ce amplifică nota umoristică a momentului.

„E bună și sauna… la ceva… dar nu la păr”, a scris Delia în descrierea .

Cum au răspuns internauții la postarea făcută de Delia

Postarea a strâns rapid peste 30 de mii de like-uri și pete 600 de . În timp ce unii s-au arătat amuzați de situație, au fost și persoane care au apreciat frumusețea naturală a artistei.

„Ești superbă oricum ai fi!”,

„E așa frumoasă ,fără machiaj și lentile de contact. Mie mi-e așa dragă”,

„Așa e când sauna devine coafor”, au fost o parte din comentarii lăsate la postarea făcută de Delia.

Cu cine au comparat-o internauții

Totuși, au fost și internauții care au lăsat comentarii ironice:

„Ce mult seamănă cu Nicușor Dan”,

„Fain breton, sora mai mică a lui Nicușor”,

„Delia poate îmi spui și mie unde te tunzi că am niște pantaloni de scurtat”, au mai scris internauții la postarea făcută de Delia.

Delia demonstrează încă o dată că este autentică în tot ceea ce face și postează, o trăsătură pentru care s-a făcut remarcată în spațiul public românesc și a fost mereu apreciată.