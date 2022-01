Povestea cutremurătoare a artistei Bella Santiago: „Tatăl fetei mele nu a mai venit, probabil a murit” (GALERIE FOTO)

Bella Santiago a făcut dezvăluiri dureroase despre prima sa dragoste. Frumoasa artistă filipineză a vorbit despre marea durere a vieții ei și despre cum și-a dat putere să meargă mai departe.

Imaginile din Galeria Foto pot fi văzute AICI

Bella Santiago, mărturisiri despre tatăl fetiței ei

„M-am îndrăgostit de un bărbat care era în armată. Aveam 20 de ani. El venea două zile acasă pe lună şi aşa am avut o relaţie de un an, timp în care am rămas însărcinată. După ce am născut-o, a cunoscut-o, a plecat din nou la război, în Afghanistan, şi mi-a promis că după o săptămână va reveni. Am aşteptat o săptămână, un an, un an şi jumătate… şi nu am mai auzit nimic de el. Am zis că merg mai departe, că sunt puternică şi că îmi voi creşte singură fata. Mama mi-a spus că nu mai e, probabil a murit. A fost foarte greu, în fiecare zi plângeam, nu ştiam dacă mai vine acasă, dacă mai ajunge sau nu… A fost foarte, foarte greu…”, a povestit Bella Santiago la Kanal D, potrivit OK! Magazine.

Citește și: Teo Trandafir: „Bărbaţii din viaţa mea au un algoritm după care funcţionează: vin şi încearcă să îmi pună căluşul în gură” (GALERIE FOTO)

Santiago, acum fericită în dragoste

Acum, cântăreața e fericită, căci e alături de un bărbat care o acceptă și e grijuliu și cu fiica ei.

„Sunt foarte fericită că am cunoscut un băiat care ne-a acceptat pe amândouă… Îl iubesc foarte mult pe Nicu (soţul ei, Nicolae Ionuţ Grigore – n.r)”, a mai spus Bella.

Povestea ei i-a impresionat pe jurați.

„Mă durea sufletul… Mă rugam la Dumnezeu să îmi spui că nu e adevărat!”, a spus Tibi Clenci.