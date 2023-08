Povestea de dragoste dintre Andreea Bălan și Victor Cornea: Cum s-au cunoscut și cum a început relația

Cântăreața Andreea Bălan și jucătorul de tenis formează un cuplu fericit de câteva luni. Artista a dezvăluit într-o emisiune cum a început povestea lor de dragoste și cum s-au cunoscut. După mai multe experiențe în dragoste, pare să fi găsit din nou fericirea alături de noul său iubit, iar relația lor este caracterizată de susținere reciprocă și conexiune specială.

Începutul neașteptat al relației dintre Andreea Bălan și Victor Cornea

Andreea Bălan a relatat în emisiunea „Xtra Night Show” că totul a început după ce a fost invitată într-o emisiune TV pentru a discuta despre spiritualitate. După ce a postat un fragment al acelei discuții pe Instagram, acesta a ajuns și la Victor Vlad Cornea, care nu o urmărea inițial. El a lăudat-o pentru perspectiva sa legată de spiritualitate și astfel au început să comunice, potrivit .

„Am fost la tine în emisiune și am vorbit despre spiritualitate. Atunci când s-a făcut liniște și am putut să vorbesc așa vreo două minute despre spiritualitate și voi m-ați ascultat. Eu am decupat acel filmuleț, l-am pus pe Instagram și s-a viralizat, a făcut 1,5 milioane (n.r. – de vizionări).

El fiind pe spiritualitate și trezit spiritual, a ajuns acest filmuleț la el în feed-ul de Instagram, că el nu mă urmărea. Pur și simplu mi-a lăsat un mesaj «Felicitări, Andreea, ești genială». Eu de obicei nu răspund la mesajele bărbaților care îmi scriu «Ce frumoasă sunt», că nu mă interesează. Când mi se scrie să mă cucerească, nu mă interesează, nu răspund. Nu consider că trebuie să mă agăți pe Instagram, nu e locul potrivit. Acestui mesaj am răspuns tocmai pentru că avea legătură cu spiritualitatea și apoi am început să vorbim”, a povestit Andreea Bălan la „Xtra Night Show”, potrivit .

Ce spune Victor Vlad Cornea despre relația cu Andreea Bălan

Victor Vlad Cornea a mărturisit că prezența Andreei Bălan în viața sa l-a motivat și i-a adus succes în cariera sa de jucător de tenis. Cântăreața îl susține necondiționat și îl însoțește la competițiile importante, oferindu-i încredere și sprijin.

Deși există o diferență de 10 ani de vârstă între ei, acest lucru nu a fost o problemă în relația lor. Victor Cornea a subliniat că vârsta nu contează atunci când există o conexiune profundă și o înțelegere reciprocă.

„Prefer să fiu rezervat pe acest subiect, dar vreau să spun că avem o conexiune divină și o iubesc foarte mult. Mă bucur mult să o am alături pe Andreea la turnee. A fost cu mine și la Wimbledon, și la Hamburg. Forma bună pe care o am se datorează și ei, nouă, conexiunea pe care o avem împreună. Cam atât despre partea emoțională (n.r. – râde)! Sunt fericit și liniștit, cu siguranță.

O apreciez foarte mult, îmi doresc să o am alături, îmi dă mai multă încredere și putere. Mă susține cu toată inima și îmi place că vrea să învețe să joace, să învețe cum merge tot sistemul. Asta îmi dă foarte mare încredere în noi. O iubesc mult, sunt mai liniștit pe teren și asta se vede în rezultate. Sincer, nici nu mă gândesc la diferența de vârstă, cumva nici nu știu diferența. E o conexiune divină și asta e tot ce contează”, a spus Victor Cornea, la emisiunea „Așii Tenisului” de la Digi Sport.