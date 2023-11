Povestea de dragoste dintre Andreea Esca și Alexandre Eram / Era într-o relație cu altă femeie: „Eu am mai încercat”

Andreea Esca și formează un cuplu solid de mulți ani, având împreună doi copii frumoși. Puțini cunosc însă povestea din culise a modului în care cei doi s-au întâlnit și au pornit într-o călătorie a dragostei care a rezistat la bine și la greu.

Cum și-a cunoscut Andreea Esca soțul

lucra de 5 ani de zile în cadrul postului PRO TV atunci când l-a văzut prima data pe Alexandre Eram. Impresionată de frumusețea sa, Esca a întrebat cine este băiatul respectiv, iar răspunsul a venit de la Lavinia Sârbu, fosta soție a lui . Despre acea întâlnire, Esca povestește că Alexandre era francez și directorul fabricii care realiza sacourile pentru televiziune. Cu toate acestea, la început, Eram era luat și se afla într-o relație.

„L-am văzut aşa de frumos şi am întrebat o prietenă cine este băiatul acesta. Lavinia Sârbu, fosta soţie a lui Adrian Sârbu, se ocupa de vestimentaţia noastră la Pro TV pe vremea aceea şi mi-a zis: > Da, îi zic. L-a chemat şi am început să vorbim. Mi-a spus că e francez. El era directorul fabricii. Lucra acolo pentru că tatăl lui îl cunoştea pe omul care avea această fabrică”, a declarat .

„Am înţeles că era într-o relaţie”

Chiar dacă Alexandre Eram părea rezervat și neinteresat, Andreea Esca nu s-a dat bătută. Prin intermediul Laviniei Sârbu, Esca a aflat când urma să meargă la fabrică și a hotărât să îl viziteze, pretinzând interes pentru ceea ce se întâmpla acolo. Cu toate acestea, eforturile inițiale nu au dus la o reacție din partea lui Eram.

„M-am dus la fabrică, m-am prefăcut interesată de tot ce e acolo, dar el nu m-a sunat. Ne-am mai dus o dată, tot degeaba. Apoi am auzit că pleacă în vacanţă şi am înţeles că era într-o relaţie. Am văzut că nu reacţionează în niciun fel, dar eu am mai încercat. Trecuse vara, eu mă mutasem într-o casă nouă şi zic: >”, a povestit Andreea Esca pentru revista Tango, în urmă cu mai mulți ani.

Această inițiativă a marcat începutul unei povești de dragoste care a evoluat în timp și a rezistat provocărilor, devenind un cuplu puternic și respectat în lumea mondenă românească.