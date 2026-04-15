B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » „Eu am făcut primul pas". Cum a început povestea de dragoste dintre Simona și Marius Urzică

B1.ro
15 apr. 2026, 13:45
sursa foto: Instagram/ Marius Urzică
Cuprins
  1. Cum a început relația lor
  2. Care sunt motivele longevității căsniciei?
  3. Cum i‑au schimbat copiii viața și ce rol au avut părinții

Povestea de dragoste dintre Simona și Marius Urzică a început când Marius a înființat trupa de foşti mari gimnaşti „Romanian Golden Team” și cei doi au schimbat priviri discrete, descoperind că doar trei stații de tramvai îi despărțeau. Iată cum Marius a făcut primul pas!

Cum a început relația lor

Povestea de dragoste s‑a conturat în contextul profesional al gimnasticii, când Marius a înființat trupa de foşti mari gimnaşti „Romanian Golden Team”, iar întâlnirile au dus la mici priviri intersectate și la gesturi de amabilitate, cum ar fi faptul că Marius o conducea pe Simona acasă, descoperind ulterior că doar trei stații de tramvai îi despărțeau, conform Viva.

Despre ceea ce i‑a atras, Simona a spus: „Mi-a plăcut foarte mult felul lui de a fi, mă făcea să zâmbesc mereu.” Marius a declarat: „Ochii ei frumoși mi-au atras atenția, era o fată liniștită și timidă, pe alocuri. Totul a decurs de la sine și a venit natural. Bineînțeles că eu am făcut primul pas”.

Care sunt motivele longevității căsniciei?

Întrebată despre secretul unei căsnicii solide după „majorat”, cuplul a precizat că nu există un secret anume, ci elemente practice: capacitatea de a „lăsa de la tine atunci când este cazul”, încrederea în partener și iubirea profundă. Ei subliniază, de asemenea, importanța de a nu merge la culcare certați.

Mai mult, referitor la diferența de vârstă, cei doi spun că nu a avut un impact negativ în viața lor.

Cum i‑au schimbat copiii viața și ce rol au avut părinții

Apariția copiilor a transformat viața cuplului „în totalitate”, după cum afirmă cei doi: „Ești mult mai responsabil atunci când vin copiii și prioritățile se schimbă. Totul se învârte în jurul lor.” Ei au precizat că încearcă să se impună cu blândețe și să le explice „valorile vieții” fiului și fiicei”.

Despre parcursul sportiv, Marius a spus că a renunțat „pe plan personal la copilărie”: „Când alții se jucau pe afară, eu munceam din greu în sala de gimnastică, însă nu regret nimic! Dacă ar trebui să o iau de la capăt, aș face același lucru cu drag!” Simona a descris gimnastica ca „un sport al disciplinei absolute”, cu program strict și alimentație controlată, dar a adăugat că părinții ei „au fost sprijinul meu necondiționat. Nu m-au forțat niciodată. M-au susținut, m-au încurajat și, cel mai important, mi-au dat libertatea de a continua…”.

Tags:
Ultima oră
13:54 - Mii de italieni au ieșit în stradă, revoltați de crima comisă de trei români. Comunitatea românească se teme de răzbunări: „Suntem un pic disperați”
13:48 - Un bloc uriaș a fost scos la vânzare în centrul Bucureștiului! Câți bani cer proprietarii pe cele 50 de apartamente
13:33 - Codul Rutier se înăsprește. Categoria de șoferi care nu mai scapă de amenzi
13:25 - Irina Fodor, uimită de un supermarket din China: „Cred că trebuie să iau un troler separat”. Ce vrea să îi aducă fiicei sale
13:20 - Georgică Cornu o acuză pe Marina Almășan: „Îl înșelai pe Socaciu cu un tip dintr-un minister. Nu te-a mai vrut”. Joi, cei doi au iar proces
13:07 - Nicu Grigore, operat după „Survivor România”. Ce i s-a întâmplat la genunchi
12:53 - Jocul de-a moțiunea. Grupul PACE al lui Ninel Peia anunță că depune moțiune de cenzură. Dar nu are semnăturile. Se roagă de PSD să semneze
12:51 - Final tragic pentru o avocată de 28 de ani. A murit după două intervenții estetice făcute în Turcia
12:50 - Hermès ratează așteptările în primul trimestru. Vânzările încetinesc pe fondul tensiunilor globale și al scăderii cererii
12:44 - Lucrările la Spitalul Județean Tulcea sunt în toi. Construcții Erbașu: Va fi un spital modern, sigur și aliniat standardelor actuale din domeniul medical (FOTO)