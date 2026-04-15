Povestea de dragoste dintre Simona și Marius Urzică a început când Marius a înființat trupa de foşti mari gimnaşti „Romanian Golden Team” și cei doi au schimbat priviri discrete, descoperind că doar trei stații de îi despărțeau. Iată cum Marius a făcut primul pas!

Cum a început relația lor

Povestea de dragoste s‑a conturat în contextul profesional al gimnasticii, când Marius a înființat trupa de foşti mari gimnaşti „Romanian Golden Team”, iar întâlnirile au dus la mici priviri intersectate și la gesturi de amabilitate, cum ar fi faptul că Marius o conducea pe Simona acasă, descoperind ulterior că doar trei stații de tramvai îi despărțeau, conform Viva.

Despre ceea ce i‑a atras, Simona a spus: „Mi-a plăcut foarte mult felul lui de a fi, mă făcea să zâmbesc mereu.” Marius a declarat: „Ochii ei frumoși mi-au atras atenția, era o fată liniștită și timidă, pe alocuri. Totul a decurs de la sine și a venit natural. Bineînțeles că eu am făcut primul pas”.

Care sunt motivele longevității căsniciei?

Întrebată despre secretul unei căsnicii solide după „majorat”, cuplul a precizat că nu există un secret anume, ci elemente practice: capacitatea de a „lăsa de la tine atunci când este cazul”, încrederea în partener și iubirea profundă. Ei subliniază, de asemenea, importanța de a nu merge la culcare certați.

Mai mult, referitor la diferența de vârstă, cei doi spun că nu a avut un impact negativ în viața lor.

Cum i‑au schimbat copiii viața și ce rol au avut părinții

Apariția copiilor a transformat viața cuplului „în totalitate”, după cum afirmă cei doi: „Ești mult mai responsabil atunci când vin copiii și prioritățile se schimbă. Totul se învârte în jurul lor.” Ei au precizat că încearcă să se impună cu blândețe și să le explice „valorile vieții” fiului și fiicei”.

Despre parcursul sportiv, Marius a spus că a renunțat „pe plan personal la copilărie”: „Când alții se jucau pe afară, eu munceam din greu în sala de gimnastică, însă nu regret nimic! Dacă ar trebui să o iau de la capăt, aș face același lucru cu drag!” Simona a descris gimnastica ca „un sport al disciplinei absolute”, cu program strict și alimentație controlată, dar a adăugat că părinții ei „au fost sprijinul meu necondiționat. Nu m-au forțat niciodată. M-au susținut, m-au încurajat și, cel mai important, mi-au dat libertatea de a continua…”.