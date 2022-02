Povestea impresionantă din spatele lui chef Cătălin Scărlătescu. Cine l-a învățat, de fapt, pe bucătarul de la Antena 1 să gătească

Cătălin Scărlătescu este unul dintre cei mai cunoscuți bucătari din România. Vedeta de la Chefi la cuțite se bucură de o carieră de succes și două restaurante deschise în București, însă nu sunt mulți cei care știu cum a început povestea lui și mai ales dragostea pentru bucătărie.

Juratul de la Chefi la cuțite este recunoscut pentru preparatele din scoici, pește sau burgeri, dar și pentru bucatele tradiționale pe care le pregătește. Totuși, el a învățat să gătească încă din copilărie, atunci când una dintre cele mai dragi femei din viața lui i-a arătat cât de important este gustul mâncării. Mai multe imagini, în galeria foto de AICI!

Cine l-a învățat pe Cătălin Scălrătescu să gătească

Povestea din spatele bucătarului de la Antena 1 este una cu totul și cu totul impresionantă. Bucătarul de la Antena 1 a învățat, prima dată, cât de importantă este bucătăria de la bunica lui, femeia care i-a arătat de ce trebuie să aibă gust mâncarea și mai ales cum să o gătești cu dragoste.

În urmă cu mai mult timp, Cătălin Scărlătescu a vorbit despre copilăria lui și mai ales despre ce îi gătea bunica sa. Femeii îi lipseau toate ingredientele necesare, dar întotdeauna reușea să pregătească rețetele sale de suflet și mai ales să aducă preparate făcut din dragoste.

„Bunica mi-a arătat în copilărie ce înseamnă mâncarea cu gust și toate preparatele ei mi-au rămas în suflet. Țin minte că gătea la începutul săptămânii mâncare de cartofi și fasole scăzută, care sâmbăta se transforma în fasole bătută.

La desert aveam faimoasa prăjitură cu bulion, preferata mea. Nu avea mult timp sau multe ingrediente la dispoziție, dar reușea să ne pună pe masă rețetele ei de suflet, rețete pe care le-am dus mai departe cu mine până în ziua de azi”, a povestit el în trecut, potrivit Cancan.ro.

De la preparatele bunicii la Chefi la cuțite de la Antena 1

Cătălin Scărlătescu este unul dintre cei îndrăgiți bucătari din România. Juratul de la Chefi la cuțite (Antena 1) și-a început cariera în televiziune inițial la Master Chef, alături de actualii lui colegi de platou, Sorin bontea și Florin Dumitrescu. Fiecare dintre cei trei are parte de succes, iar românii trec pragul restaurantelor lor tocmai pentru a gusta preparatele delicioase pe care le gătesc.

Recent, Cătălin Scărlătescu a avut parte de o experiență inedită în Grecia, acolo unde a participat la Chefi fără limită. În Grecia el a filmat alături de cei doi colegi de la Antena 1 și se pare că are și un avantaj în concurs.

„În limba greacă sunt fluent”, se pare că celebrul bucătar se va descurca de minune să comunice cu localnicii, la magazine și cu juriul atunci când probele vor fi criticate ori lăudate. Avantajul este cu siguranță unul important pentru chef Scărlătescu.

Cătălin Scărlătescu, început de carieră cu peripeții

În anii `90, Cătălin Scărlătescu se afla în Germania, acolo unde avea primul său job de ucenic în bucătărie. La acel moment, șeful său i-a dat o lecție pe care însuși bucătarul a precizat că nu o va uita niciodată.

„Se întâmpla în Germania, prin 90… eram la primul meu loc de muncă și Chef-ul a cerut un sos Bechamel, eu am făcut exact cum învățasem în țară și am făcut, evident, o tâmpenie. Cert este că am primit un șut pe care nu o să-l uit niciodată și am fost dat afară din bucătărie.

Ploua și eu nici nu apucasem să-mi iau geaca pe mine, am umblat o oră prin ploaie în tricou, fără să-mi dau seama unde am greșit. Până când în fața mea a apărut o librărie, am intrat și am găsit standul cu cărți de gătit. Noroc că aveau poze. Sosul Bechamel din cărțile lor era cu totul altul decât cel pe care îl știam eu. Din acel moment, în fiecare lună în ziua de salariu, mi-am cumpărat câte o carte”, a povestit el, în trecut.