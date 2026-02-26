Power Couple România 2026 a fost câștigat de Oase și Maria Pitică, aceștia plecând acasă cu un premiu care depășește suma de 74.000 de euro. Deși inițial fuseseră eliminați , cei doi au reușit să își recâștige locul în competiție.

Câștigătorii au primit bani și pentru fiecare săptămână petrecută în show-ul de la Antena 1. Oase și Maria Pitică au fost plătiți cu 3.000 de euro pentru fiecare etapă. Aceștia au adunat 21.000 de euro în primele șapte săptămâni de concurs. Pentru participarea în finală, cei doi au mai încasat încă 3.000 de euro. În total, prezența lor în emisiune a fost plătită cu 24.000 de euro, scrie .

Power Couple România 2026 a oferit sume importante câștigătorilor

Câștigul final al cuplului este format din marele premiu și onorariul de participare. Suma totală de 74.289 de euro este completată de banii primiți la semnarea contractului cu Antena 1. Valoarea acestui contract inițial nu a fost dezvăluită public până acum. Oase și partenera sa au reușit astfel să încaseze o sumă record pentru acest format TV.

Proba finală a fost una foarte dificilă pentru concurenți. a explicat că efortul depus reprezintă greutățile vieții. Lingourile de aur folosite în probă au simbolizat aceste obstacole. Oase și Maria Pitică au rezistat cel mai mult și au demonstrat că sunt cel mai puternic cuplu.

Succesul financiar obținut după revenirea în concurs

Revenirea în emisiune s-a dovedit a fi o decizie extrem de profitabilă pentru cei doi. Deși fuseseră eliminați, aceștia și-au recâștigat locul și au luptat până la capăt. Fiecare etapă suplimentară le-a adus venituri în conturi. Rezistența lor fizică i-a ajutat să depășească sportivi de renume mondial, precum: Sandra Izbașa și Răzvan Bănică și pe cuplul format din Simona și Marius Urzică.

Oase a mai bifat o victorie importantă la Antena 1 înainte de acest succes. Acesta a câștigat al doilea sezon al emisiunii Asia Express. Oase a făcut echipă cu CRBL, reușind să treacă peste toate obstacolele de pe „Drumul Elefantului” și să câștige marele premiu de 30.000 de euro.