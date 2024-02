Pregătiri pentru Ziua Îndrăgostiților: Top cele mai frumoase și memorabile săruturi din filmele clasice

Se apropie Ziua Îndrăgostiților, așa că merită revăzute din istoria cuplurilor de pe marile ecrane.

Rhett și Scarlett în Gone With the Wind (1939)

Scena anti-sărut. Rhett se uită la fața lui Scarlett, întoarsă către a lui, cu ochii închiși, dar ceva din atitudinea ei îl descurajează: „Nu, nu cred că te voi săruta, deși ai nevoie să te sărut. Asta este în neregulă cu tine. Ar trebui să fii sărutată des și de cineva care știe s-o facă.”

Leo și Felicitas în Carne și diavol (1926)

Greta Garbo apare în acest film silențios clasic, în rolul tinerei Felicitas, care îl întâlnește pe tânărul Leo (interpretat de John Gilbert) la un bal și fără să-i spună că este căsătorită îl ademenește în grădină unde se petrece primul sărut cu gura deschisă din istoria cinematografiei.

Jack și Rose în Titanic (1997)

Barierele de clasă sunt depășite câteva secunde în timp ce Jack jucat de Leonardo DiCaprio, se îndrăgostește de Rose – Kate Winslet la bordul transatlanticului condamnat și se îndrăgostesc. În mod ciudat, sărutul lor pare cel mai puțin interesant lucru pe care îl fac.

Sam și Molly în Ghost (1990)

Bineînțeles că există scena cu roata olarului, dar mai important este atunci când Sam (Patrick Swayze) și Molly (Demi Moore) se sărută luându-și adio definitiv, când fantoma lui Sam este sigură că Molly este bine. Acesta este cel mai sfâșietor sărut între carne și oase și spiritul eteric – înainte ca el să plece definitiv într-o altă dimensiune.

Newland și contesa Olenska în Vârsta inocenței (1993)

Vocea liniștită și melodioasă a lui Daniel Day-Lewis exclamă pasional în adaptarea rafinată a lui Scorsese a romanului lui Edith Wharton, în timp ce Newland (un bărbat logodit) își declară dragostea exoticei contese Olenska – Michelle Pfeiffer. Buzele lor doar se ating, dar to ies scântei.

Carole și Delphine în Summertime (2015)

Summertime a lui Catherine Corsini are loc în Parisul din 1971, când un sărut public între două femei era încă scandalos. Delphine (Izïa Higelin) este fiica unui fermier care vine la Paris pentru a studia și se îndrăgostește de frumoasa Carole (Cécile de France). Ea inițiază un sărut pasional pe o stradă laterală retrasă, cu zumzetul traficului în fundal.

Devlin și Alicia în Notorious (1946)

Pe vremuri catalogat drept cel mai lung sărut din istoria ecranului (trei minute!), acesta este de fapt împărțit în trei părți, cu pauze pentru dialog – ceea ce îl face și mai sexy. Ofițerul jucat de Cary Grant, Devlin, este încântat de recruta lui, Alicia (Ingrid Bergman), și o sărută pe balconul unui hotel din Rio. Ea murmură: „Aceasta este o poveste de dragoste foarte ciudată”. „De ce?” „Poate pentru că nu mă iubești.”

Harold și Maude în Harold și Maude (1971)

Într-unul dintre marile filme de cult ale noului val american, Harold (Bud Cort) are o aventură cu o femeie libertină, Maude (Ruth Gordon), obsedat de moarte. Sărutul lor intergenerațional pasionat a fost tăiat din film, dar a supraviețuit în trailer.

Han și Leia în The Empire Strikes Back (1980)

Episodul V ne oferă un sărut destul de pasional între Prințesa Leia și Han Solo. Au reușit să scape de un atac imperial la bordul navei Millennium Falcon, care e cam distrusă. În timp ce ea o repară, Han se apropie zâmbind, încercând să ajute; Leia șoptește îngrozită că el este un „ticălos” și inevitabilul lor sărut este întrerupt de robot care spune că a reparat și el ceva.

Charles și Carrie în Patru nunți și o înmormântare (1994)

Andie MacDowell se sărută în ploaie cu Hugh Grant – și cumva reușesc cel mai fierbinte sărut. Alte sărutări celebre în ploaie: Allie și Noah în The Notebook (2004), Rachel McAdams și pe Spidey și Mary Jane în Spider-Man (2002).

Milton și Karen în From Here to Eternity (1953)

Sărutul este cu gura închisă, dar arată un abandon pasional. Burt Lancaster este sergentul Milton care, în Hawaii înainte de Pearl Harbor, se îmbarcă într-o aventură cu soția altui ofițer, interpretată de Deborah Kerr. Plaja este scena dragostei lor.

Lady and the Tramp în Lady and the Tramp (1955)

La fel ca în Titanic, această animație Disney este despre povestea unei femei elegante și a unui bărbat nu prea. Lady este o cockeriță răsfățată, care are o aventură cu un vagabond: un amestec dur de terrier numit Tramp, care o duce la un restaurant italian, unde o spaghetă îi unește pentru scurt timp într-un sărut fermecător și inocent.

Rick și Ilsa în Casablanca (1942)

În momentul prea scurt de fericire și dragoste din Parisul din timpul războiului, când naziștii se apropie, Ilsa îi spune lui Rick: „Sărută-mă… sărută-mă ca și cum ar fi ultima oară…” El o face. Mai târziu, când se întâlnesc la Casablanca, Ilsa îl amenință cu un revolver pentru actele de tranzit care i-ar permite ei și soțului ei să iasă din oraș. Rick, ridicând din umeri, îi spune să meargă înainte și să tragă – și apoi urmează al doilea sărut, continuarea primului, disperat, pasional, erotic și sublim.