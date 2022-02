Premierele lunii februarie pe Netflix (video)

Luna februarie vine cu mai multe premiere pe Netflix. Amatorii de seriale vor savura episoadele noi din serialele îndrăgite sau vor descoperi povești noi. „Inventing Anna”, „Rising Dion”, „Finding Ola” sunt doar câteva producții disponibile pe platforma de streaming.

Citiți și Zece filme motivaționale care îți cresc instant încrederea în sine (video)

Inventing Anna

Premiera: 11 februarie

În Inventing Anna, o jurnalistă care are multe de demonstrat investighează cazul Annei Delvey, o moștenitoare din Germania celebră pe Instagram, care a furat atât inimile, cât și banii celor din lumea mondenă din New York. Oare Anna este cea mai mare escroacă din New York sau este, pur și simplu, noua imagine a visului american?

Între Anna și jurnalistă se formează o legătură contradictorie, întunecată și amuzantă în timp ce Anna își așteaptă procesul, iar jurnalista se află într-o cursă contracronometru pentru a răspunde celei mai fierbinți întrebări din New York: cine este Anna Delvey?

Serialul este inspirat de articolul din New York Magazine intitulat „How Anna Delvey Tricked New York’s Party People” (Cum i-a păcălit Anna Delvey pe petrecăreții din New York), scris de Jessica Pressler.

Jeen-yuhs: Trilogia Kanye

Premiera: 16 februarie

Viața unui superstar în devenire se intercalează cu cea a unui cineast în acest serial documentar despre cariera lui Kanye West, filmat pe parcursul a două decenii.

Vikings: Valhalla

Premiera: 25 februarie

O nouă saga începe după 100 de ani de la terminarea evenimentelor din serialul inițial și redă aventurile celor mai faimoși Vikingi care au existat vreodată.

Raising Dion (sezonul 2)

Premiera: 1 februarie

Raising Dion este un serial de televiziune în streaming cu supereroi american, care a avut premiera pe 4 octombrie 2019 pe Netflix. Se bazează pe benzile desenate și pe scurtmetrajul cu același nume din 2015 de Dennis Liu.

Dark Desire (sezonul 2)

Premiera: 2 februarie

Avocată renumită și profesor universitar, Alma Solares își vizitează pentru un week-end cea mai bună prietenă pentru a fi alături de ea după un divorț. Pe parcursul acestor zile, Alma îl întâlnește pe Dario Guerra, un tănăr de 23 de ani, cu care are o aventură.

Femeia se întoarce apoi la soțul și fiica ei, hotărâtă să uite de greșeala făcută, însă viața ei se transformă într-un iad. Ceea ce a început ca o aventură fără importanță devine o pasiune incendiară și apoi o obsesie periculoasă, dezvăluind o serie de secrete dintr-un trecut care îi implică pe toți.

Finding Ola

Premiera: 3 februarie

După un eveniment ce îi schimbă viața, Ola pornește într-o aventură a autocunoașterii și se confruntă cu greutățile ce țin de traiul zilnic și de creșterea a doi copii.

Murdeville

Premiera: 3 februarie

O comedie polițistă de improvizație în care excentricul detectiv Terry Seattle face echipă cu celebrități neștiutoare pentru a investiga o serie de crime.

Sweet Magnolias (sezonul 2)

Premiera: 4 februarie

În micul oraș sudist Serenity, prietenele de-o viață Maddie, Helen și Dana Sue se ajută una pe alta în problemele lor din relații, familie și carieră.

Disenchantment (sezonul 4)

Premiera: 9 februarie

Disenchantment ne poartă în Dreamland, un regat medieval aflat în ruină, unde o cunoaştem pe Bean – o prinţesă amatoare de alcool – pe bătăiosul ei elf însoţitor – Elfo – şi pe demonului ei personal – Luci. Pe parcurs, acest trio excentric întâlneşte căpcăuni, spiriduşi, harpii, drăcuşori, troli, morse şi mulţi nătărăi.

Until life do us part

Premiera: 10 februarie

Trei generații ale aceleiași familii locuiesc împreună într-o vilă de vis și se confruntă atât cu problemele firmei lor de organizat nunți, cât și cu cele personale.

Love is blind (sezonul 2)

Premiera: 11 februarie

Nick și Vanessa Lachey găzduiesc un experiment social în care bărbați și femei fără partener caută dragostea și se logodesc, înainte să se întâlnească față în față.

Toy Boy (sezonul 2)

Premiera: 11 februarie

După 7 ani de pușcărie în Málaga, un stripper este eliberat, urmând a fi rejudecatk, și vrea să demonstreze că amanta î-a înscenat uciderea soțului ei.

Swap Shop (sezonul 2)

Premiera: 16 februarie

Ponturile din emisiunea radiofonică „Swap Shop: Schimburi profitabile” atrag colecționarii de mașini, de benzi desenate, de statui ciudate de clovni sau de alte obiecte.

Young wallander: killer’s shadow

Premiera: 17 februarie

După ce asistă la o crimă bizară, polițistul începător Kurt Wallander primește șansa de a contribui la investigarea cazului. Povestea începuturilor celebrului personaj.

Space force: sezonul 2

Premiera: 18 februarie

Un general cu patru stele face echipă, fără tragere de inimă, cu un savant excentric pentru a pregăti lansarea celei mai noi agenții a armatei americane: Forța Spațială.

Merli. Sapere. Aude

Premiera: 25 februarie

Merlí: Sapere Aude este o serie de televiziune în spaniolă pentru adolescenți, creată de Héctor Lozano.