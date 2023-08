Previziuni sumbre făcute de Carmen Harra pentru toamna aceasta în România: „Vom vedea că prețurile continuă să se scumpească”

pentru toamna aceasta în România. Ea prezice scumpiri în continuare și dificultăți financiare persistente pentru oameni. Clarvăzătoarea susține că problemele materiale nu se vor rezolva curând. se va concentra pe figuri precum Vladimir Putin, Biden și Regele Charles, asemenea anilor anteriori. Totodată, ea afirmă că anul 2023 reprezintă unul dintre ultimii 10 ani karmici.

Ce prezice Carmen Harra pentru toamna acestui an

„Problemele materiale nu se pot rezolva pe parcursul acestei perioade. Vor continua aspectele legate de inflație, vom vedea că prețurile continuă să se scumpească. Și asta nu e ceva care se poate rezolva pe parcursul anului care vine. Dar anul care vine are o forță, parcă o forță Divină neobișnuită. Atrăgând atenția asupra unor capete mari ale lumii, cum ar fi Biden, cum ar fi Prințul Charles și Papa de la Roma.

Sunt oameni pe parcursul acestei perioade care vom vedea că vor trece prin transformări uluitoare! Iată că așa cum am spus în 2021, 2022 atrage atenția asupra Reginei Angliei și asupra lui Putin. Toamna 2023 atrage atenția și asupra lui Putin, dar și asupra lui Biden, Regele Charles și asupra catolicismului. De aceea, din multe puncte de vedere este un timp de cotitură. Acest an a fost unul din ultimii 10 ani karmici. Are o semnificație majoră în evoluția noastră”, a transmis Carmen Harra, potrivit Ciao, citat de

Va urma o perioadă cu mai multe bucurii

„Pentru români, surprize, persoane noi la guvernare. Dorința de a scăpa de vechii conducători, care cred că se va manifesta la final de an 2023. Dar per total vom avea mai multe bucurii. Mai multă liniște, mai puțină suferință”, a mai adăugat Carmen Harra.