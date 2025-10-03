Denis de la The Motans, artistul din Republica Moldova care a cucerit cu piesele sale romantice, a devenit tată pentru a doua oară. Cântărețul și soția sa, Bianca, mai au o fetiță, Mia, născută în 2023.

Denis de la The Motans are motiv de petrecere

Denis Roabeș s-a căsătorit civil, cu Bianca, după cinci ani de relație, fără prea mult tam-tam, într-un cadru restrâns, alături de familie și prieteni. În 2023, cei doi au devenit părinții unei fetițe, Mia. Acum, după încă doi ani. Denis de la The Motans are un nou prilej de bucurie, a devenit tată pentru a doua oară. Soția sa, Bianca, a dat naștere unui băiețel, după cum a anunțat chiar artistul.

Ca și în cazul căsătoriei, cei doi au fost discreți în legătură cu sarcina, astfel că nașterea a fost o surpriză. Abia după ce Bianca a născut a doua oară, Denis de la The Motans a vorbit despre acest lucru, într-o emisiune de radio. El a spus că acest rol, de tată, în care intră pentru a doua oară în doi ani, îl face enorm de fericit. Micuțul va primi numele tatălui artistului, care a murit pe când Denis era doar un copil de șapte ani.

„Fac foarte, foarte bine. Am devenit tată. Sunt de două ori mai fericit. De o săptămână și două zile sunt așa. E băiețel, da. Îl cheamă ca pe tatăl meu”, a anunțat Denis de la The Motans, citat de cancan.ro.

Cum vede rolul de tată

În acest context, Denis de la The Motans a vorbit și despre rolul de tată. El a povestit că acesta este plin de provocări, mai ales când se întâmplă pentru prima oară. Acum, odată ce a venit pe lume cel de-al doilea copil, artistul se simite mai relaxat. Multe lucruri le cunoaște din prima experiență, astfel că știe cum să abordeze situațiile care apar.

În plus, a mai povestit , el și soția sa Bianca au parte de ajutorul de care au nevoie din partea familiei.

„Sunt multe lucruri care îți provoacă stres la început. Este foarte, foarte frumos, dar există niște provocări pe care trebuie să le depășești. Aici e și magia, pentru că la fiecare e diferit. Important e să nu te sperii și să nu-ți faci așteptări nerealiste”, a mai spus artistul.

Cum a ajuns la muzică Denis de la The Motans

Denis Roabeș, pe numele său real, este un artist din Republica Moldova care a renunțat la cariera în marketing și vânzări pentru a deveni muzician. În vârstă de 36 de ani, Denis a făcut acest pas în urmă cu aproape zece ani. În urmă cu mai mulți ani, el povestea cum a ajuns să cânte și de unde se trage numele de The Motans. Totul s-a tras de la visele cu pisici pe care le-a avut timp de șapte ani, înainte să se apuce de muzică.

„În ultimii şapte ani am visat doar pisici şi motani înainte să mă apuc să fac muzică. Din momentul când am început să fac muzică, visele au dispărut. A fost ca un fel de semn. Am lăsat în urmă o carieră de specialist în marketing şi vânzări. Am trăit în Moscova trei ani de zile, tot ca , după care am stat acasă un an”, a povestit Denis de la The Motans în primul său interviu la un post de radio din România.

Iar muzica pare că i-a adus mai multe satisfacții decât vânzările și marketingul.

„Apoi am înţeles că trebuie să mă apuc de muzică pentru că marketing-ul nu e ceea ce am vrut să fac eu în viaţă. Muzica mă face să mă simt împlinit și mă ajută să transmit oamenilor din jur emoții și stări, zâmbete și speranțe, fiori sau pur și simplu o liniște în sufletul celor care o ascultă", mai spunea artistul.