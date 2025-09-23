Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima, au devenit oficial părinți. Vedeta a adus pe lume o fetiță și un băiețel sănătoși, dar a ales să păstreze acest moment de intensă bucurie pentru ea și familia ei. Vedeta nu a făcut încă anunțul și pe rețelele de socializare, acolo unde este urmărită de sute de mii de persoane.

Când a născut Roxana Nemeș

Roxana a născut ieri, 22 septembrie, dar a ales să nu posteze nimic în legătură cu acest subiect pe rețelele de socializare.

Până să rămână însărcinată cu gemeni, Roxana Nemeș a trecut prin cinci ani de tratamente și rugiciuni. Vedeta a făcut de mai multe ori publică dorința ei de a avea un copil, însă răbdarea i-a fost recompensată cu două suflete mici. Bucuria a fost cu atât mai mare atunci când a aflat că va avea și o fetiță și un băiețel.

De-a lungul celor nouă luni, artista și-a ținut urmăritorii de pe rețelele de socializare la curent cu evoluția sarcinii, ba chiar le-a arătat fanilor săi cum a decorat camera bebelușilor.

Ce a spus Roxana Nemeș imediat după naștere

Roxana a ales să nu facă public, pe rețelele de socializare, faptul că a născut, ci să se bucure de momentul la care a visat atâția ani. Ea a declarat că sunt sănătoși, iar ea se simte bine în postura de mămică.

„Vă mulțumesc! Suntem bine, bebelușii sunt bine! Am născut ieri!”, a declarat Roxana Nemeș, pentru .

Roxana Nemeș trăiește acum cele mai frumoase clipe din viața ei! După ani de tratamente și rugăciuni, acum, vedeta se simte împlinită! Atât ea, cât și bebelușii, sunt bine și sănătoși, iar cezariana a decurs conform așteptărilor.

Ce emoții au încercat-o pe Roxana Nemeș înainte să nască

La începutul lunii, când doar câteva zile o mai despățreau pe Roxana de momentul în care își putea ține copiii în brațe, vedeta era încercată de tot felul de stări și sentimente. Atunci, mărturisea că nu știe dacă s-ar putea simți suficient de pregătită pentru momentul în care va deveni mamă, dar știa că va fi pregătită să le ofere micuților toate dragostea ei.

„Mă simt bine. Am luat o pauză, că na, ne apropiem. Dar în rest sunt foarte bine și foarte emoționată. Nu prea putem programa o dată exactă la gemeni (n.r. când să nască). Vin când vor ei.

Am toate emoțiile din lume, amestecate. Nu știu ce să-ți răspund la întrebarea asta (n.r. dacă e pregătită să fie mamă). Pregătită nu știu dacă aș fi vreodată… dar sunt sigură că o să le dau toată dragostea din lume și o să mă învețe ei imediat ce vin. Nu-mi fac griji”, a spus Roxana Nemeș, pentru

De ce i-a fost greu Roxanei Nemeș să rămână însărcinată

a povestit cât de greu i-a fost să rămână însărcinată și a mărturisit procedurile prin care a trecut. De-a lungul timpului, artista a trecut pe la mai mulți medici, iar singura ei soluție pentru a deveni mămică a fost fertilizarea in vitro.

Cântăreața a explicat care a fost motivul pentru care i-a fost atât de greu să rămână însărcinată. Se pare că imunitatea foarte puternică împiedica sarcina să își facă apariția și să se dezvolte.

„Nu îmi venea să cred, pur și simplu nu îmi venea să cred că sunt însărcinată. Nu mi-a recomandat să operez endometrioza pentru că eram într-un stadiu incipient și mi-a recomandat să facem fertilizare in vitro. Am făcut și niște analize de ADN, analize genetice, sunt mai costisitoare, dar sunt extraordinare. Mie mi s-a descoperit o imunitate mult prea puternică. În cazul unei sarcini, corpului îi este foarte greu să asimileze o sarcină pentru că are impresia că este un corp străin”, a declarat Roxana, în cadrul interviului pentru „Un show păcătos”, conform

Cântăreața a fost supusă la șapte proceduri de fertilizare până când a rămas gravidă. Drumul a fost foarte greu pentru ea și partenerul ei, dar pare că, într-un final a meritat.