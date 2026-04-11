Prințul Harry a fost dat în judecată de Sentebale, o organizație caritabilă pe care a cofondat-o în 2006, fiind acuzat de calomnie, notează Informația apare în documente judiciare făcute publice vineri.

De ce sunt supărați cei care conduc organizația acum

Harry a cofondat Sentebale în 2006, în memoria mamei sale, Diana, pentru a ajuta tinerii cu HIV și SIDA din Lesotho și Botswana. El a demisionat de la conducere în martie 2025, după o dispută cu președinta consiliului de administrație, Sophie Chandauka.

Luna trecută, Sentebale a depus o plângere la Înalta Curte de la Londra împotriva lui Harry și a unuia dintre prietenii săi, Mark Dyer, care a fost, de asemenea, administrator al organizației, acuzându-i că au inițiat o „campanie mediatică negativă” începând din martie anul trecut, ce „a cauzat prejudicii de reputație organizației caritabile, conducerii acesteia și partenerilor săi strategici”. Organizația mai spune că din cauza campaniei inițiate de Harry și prietenul său, ea a devenit ținta unui val de hărțuire cibernetică.

Cum se apără prințul Harry

Un purtător de cuvânt al prințului Harry a reacționat, spunând că acesta și Dyer „resping categoric aceste acuzații jignitoare și dăunătoare”.

„E uluitor faptul că fondurile caritabile sunt acum folosite pentru a intenta procese împotriva chiar a celor care au construit și susținut organizația aproape două decenii, în loc să fie direcționate către comunitățile pentru care organizația a fost creată”, a mai transmis purtătorul de cuvânt.