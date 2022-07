Prințul Harry, dezvăluiri inedite despre relația cu Meghan Markle: „A fost linia mea de salvare”

Prințul Harry a venit cu un mesaj emoționat dedicat soției sale, Meghan Markle. Membrul Familiei Regale a ținut un discurs special, la ONU, în care s-a referit și la mama sa, Prințesa Diana. Ducele de Sussex i-a făcut o declarație de dragoste și a numit-o „sufletul pereche”.

Prințul Harry, emoționat ca niciodată

„În cea mai mare parte a vieții mele, a fost linia mea de salvare, un loc în care am găsit pacea și vindecarea de nenumărate ori. Este locul unde m-am simțit cel mai aproape de mama mea și unde am căutat alinare după ce a murit și unde am știut că am găsit un suflet pereche în soția mea. (…)

Am reușit să o conving să vină și să mi se alăture în Botswana. Am campat unul cu celălalt sub stele. A venit și s-a alăturat mie timp de cinci zile acolo, ceea ce a fost absolut fantastic. Așa că apoi am fost cu adevărat singuri, ceea ce a fost crucial pentru mine pentru a mă asigura că avem șansa de a ne cunoaște unul pe celălalt”, a mărturisit prințul Harry.

Se pare că Meghan Markle nu poate să restabilească relații de prietenie cu familia Windsor. Soția Prințului Harry continuă să fie ignorată de Casa Regală.

Meghan Markle, ignorată de membrii Familiei Regale

Actrița din Hollywood a dezvăluit mai multe secrete în timpul discuției cu celebra Oprah Winfrey. Meghan și Harry au venit la adresa monarhiei britanice. Partenera Prințului Harry susține că nu a fost acceptată și tratată cu respect atunci când locuia în Marea Britanie.

În ciuda acuzațiilor, Ashley Pearson, un expert al Familiei Regale, susține că Meghan a fost primită cu multă căldură și a beneficiat de susținerea viitorului rege, Charles.

Potrivit acesteia, Meghan Markle a petrecut o vacanță la Sandringha, cu toate că alți membri ai Familiei Regale aşteptau până după nuntă o astfel de invitaţie.

„Acest tratament putea să-I supere pe alţi membri ai familiei. Poate că Andrew şi Sarah nu au fost încântați. Fosta soţie a prinţului nu a fost invitată să petreacă Crăciunul acolo, chiar dacă fiicele sale se aflau printre invitaţi”, a explicat experta, citată de .

Cei doi au anunțat că . Până atunci toate întâlnirile au fost ascunse de văzul lumii. Îndrăgostiții nu comentau numeroase zvonuri care apăreau în presă și nu ieșeau împreună.

Ducii de Sussex au renunțat la îndatoririle regale. Meghan și Harry s-au mutat în Montecito (California), unde cresc doi copii. Regina Elisabeta încă nu a reușit să o cunoască pe strănepoata sa, Lilibet.