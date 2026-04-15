Prințul Harry face mărturisiri sincere despre familie și copii. Cum vrea să fie un tată mai bun decât Regele Charles

15 apr. 2026, 21:26
Sursa Foto: Hepta.ro/ Stephen Lock/ i-Images via ZUMA Press
Cuprins
  1. Cum a vorbit Harry despre propria copilărie
  2. Ce înseamnă pentru el să fii părinte astăzi
  3. De ce consideră terapia esențială
  4. Ce a povestit despre începutul vieții de tată

Prințul Harry a vorbit deschis la Melbourne despre familie, terapie și provocările paternității, într-un eveniment organizat de Movember. Aflat într-un turneu privat în Australia, ducele a explicat că vrea să ofere copiilor săi mai mult decât a primit el în copilărie.

Declarațiile apar într-un context sensibil, marcat de tensiunile cunoscute din familia regală britanică și de mărturisirile făcute în ultimii ani. De această dată, mesajul său a mers mai ales spre responsabilitatea părinților și sănătatea mintală.

Cum a vorbit Harry despre propria copilărie

Prințul Harry a spus că nu caută vinovați pentru felul în care a fost crescut și nici nu dorește să judece generațiile anterioare. El a susținut că fiecare familie transmite mai departe modele pe care urmașii încearcă apoi să le îmbunătățească.

„Nu există judecată, nu există vină, nu există arătat cu degetul.

Realitatea este că, indiferent cum îți crești copiii, este o experiență personală și vei vrea să o îmbunătățești”, a spus prințul, potrivit The Telegraph.

Mesajul său păstrează un ton echilibrat și evită atacurile directe, deși trimite discret la relația complicată cu Regele Charles. Harry a mai vorbit în trecut despre tiparele familiale repetate din generație în generație.

Ce înseamnă pentru el să fii părinte astăzi

Ducele a descris creșterea copiilor ca pe un proces aflat într-o continuă schimbare, influențat de tehnologie și presiuni sociale noi. În opinia sa, părinții trebuie să fie mai atenți emoțional decât în trecut.

„Copiii noștri sunt upgrade-ul nostru. Nu în sensul că eu l-am îmbunătățit pe tatăl meu sau că ai mei copii m-au îmbunătățit pe mine, dar copiii pe care îi creștem în lumea de astăzi trebuie să fie o versiune mai bună”, a spus prințul.

Harry a explicat că ideea nu ține de competiția dintre generații, ci de adaptare și progres firesc. Fiecare părinte încearcă să ofere sprijin mai bun într-o lume mai complicată.

De ce consideră terapia esențială

Un punct important al intervenției sale a fost rolul terapiei în vindecarea experiențelor dificile și în înțelegerea propriilor reacții. Harry a spus că a apelat la ajutor specializat pentru a rupe modele negative.

„Știam că mai am lucruri din trecut pe care trebuie să le rezolv”, a spus el, insistând că sprijinul psihologic nu trebuie privit ca o slăbiciune.

El a încurajat mai ales tații să vorbească deschis despre emoții și vulnerabilitate. În opinia sa, prevenția contează la fel de mult ca intervenția în momente critice, relatează Capital.

Ce a povestit despre începutul vieții de tată

Prințul Harry a recunoscut că a simțit incertitudine înainte și după nașterea primului copil, inclusiv o anumită deconectare în timpul sarcinii lui Meghan. El a spus că nu știa inițial cum să se implice eficient.

„Dacă nu pot să-l ajut direct pe copil, o voi ajuta pe soția mea”, a explicat el.

Întrebat ce le transmite altor tați, mesajul său a fost direct și empatic. „Nu sunteți singuri… Da, este haotic. Veți trece printr-un carusel de emoții și nu trebuie să vă judecați”.

