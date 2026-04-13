Prințul William a ales discreția într-un moment care, în trecut, venea la pachet cu fast și simboluri regale. Potrivit unui autor specializat în istoria monarhiei britanice, moștenitorul tronului a refuzat o ceremonie grandioasă după primirea titlului de Prinț de Wales.

De ce a renunțat William la modelul urmat de Charles

William a devenit Prinț de Wales pe 9 septembrie 2022, la o zi după urcarea pe tron a Regelui Charles. În locul unei învestiri spectaculoase, el ar fi preferat o abordare sobră și mult mai apropiată de prezent.

Potrivit relatărilor din noua carte semnată de Robert Hardman, prințul nu a dorit nici ceremonie oficială, nici serviciu religios dedicat noului rol, scrie . Decizia marchează o distanțare clară față de stilul practicat de generațiile anterioare.

au ales în schimb o vizită liniștită la Anglesey și Swansea, două locuri cu semnificație personală pentru cuplu.

Cum a arătat momentul similar trăit de Charles în 1969

Autorul Robert Hardman scrie: „La devenirea prinț de Wales, el [William] nu numai că a exclus o ceremonie de învestire, precum cea a tatălui său din 1969, ci chiar și o slujbă religioasă.”

În contrast puternic, Charles a avut parte în 1969 de o ceremonie amplă la Castelul Caernarfon, organizată pentru a marca preluarea titlului. Evenimentul a atras atenția întregii lumi și a avut o încărcătură simbolică majoră.

Ceremonia a fost urmărită de 19 milioane de telespectatori din Marea Britanie și de aproximativ 500 de milioane la nivel global. Regina i-a oferit atunci inelul, sabia, coroana, sceptrul și mantia oficială, relatează stiripesurse.ro.

Ce importanță are relația cu Țara Galilor

Refuzul unei învestiri nu pare să indice distanță față de Țara Galilor, ci mai degrabă o altă formă de apropiere. William și Kate au locuit trei ani în Anglesey după căsătoria din 2011.

Un membru al echipei prințului a rezumat poziția acestuia: „Nu a fost niciodată ceva ce el a vrut să facă.”

În 2024, a spus că a instalat aplicația Duolingo pentru a învăța galeza „fonetic”. Un an mai târziu, a rostit câteva fraze în galeză de Ziua Sfântului David.

În discursul tradus în engleză, prințul a declarat: „De la peisajele sale uluitoare până la limba sa, Țara Galilor continuă să inspire. Astăzi, vom sărbători tot ceea ce este magic în Țara Galilor.”