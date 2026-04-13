Prințul William rupe o tradiție regală importantă. De ce a renunțat la modelul urmat de Regele Charles

13 apr. 2026, 20:55
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. De ce a renunțat William la modelul urmat de Charles
  2. Cum a arătat momentul similar trăit de Charles în 1969
  3. Ce importanță are relația cu Țara Galilor

Prințul William a ales discreția într-un moment care, în trecut, venea la pachet cu fast și simboluri regale. Potrivit unui autor specializat în istoria monarhiei britanice, moștenitorul tronului a refuzat o ceremonie grandioasă după primirea titlului de Prinț de Wales.

De ce a renunțat William la modelul urmat de Charles

William a devenit Prinț de Wales pe 9 septembrie 2022, la o zi după urcarea pe tron a Regelui Charles. În locul unei învestiri spectaculoase, el ar fi preferat o abordare sobră și mult mai apropiată de prezent.

Potrivit relatărilor din noua carte semnată de Robert Hardman, prințul nu a dorit nici ceremonie oficială, nici serviciu religios dedicat noului rol, scrie Daily Mail. Decizia marchează o distanțare clară față de stilul practicat de generațiile anterioare.

William și Prințesa Kate au ales în schimb o vizită liniștită la Anglesey și Swansea, două locuri cu semnificație personală pentru cuplu.

Cum a arătat momentul similar trăit de Charles în 1969

Autorul Robert Hardman scrie: „La devenirea prinț de Wales, el [William] nu numai că a exclus o ceremonie de învestire, precum cea a tatălui său din 1969, ci chiar și o slujbă religioasă.”

În contrast puternic, Charles a avut parte în 1969 de o ceremonie amplă la Castelul Caernarfon, organizată pentru a marca preluarea titlului. Evenimentul a atras atenția întregii lumi și a avut o încărcătură simbolică majoră.

Ceremonia a fost urmărită de 19 milioane de telespectatori din Marea Britanie și de aproximativ 500 de milioane la nivel global. Regina i-a oferit atunci inelul, sabia, coroana, sceptrul și mantia oficială, relatează stiripesurse.ro.

Ce importanță are relația cu Țara Galilor

Refuzul unei învestiri nu pare să indice distanță față de Țara Galilor, ci mai degrabă o altă formă de apropiere. William și Kate au locuit trei ani în Anglesey după căsătoria din 2011.

Un membru al echipei prințului a rezumat poziția acestuia: „Nu a fost niciodată ceva ce el a vrut să facă.”

În 2024, William a spus că a instalat aplicația Duolingo pentru a învăța galeza „fonetic”. Un an mai târziu, a rostit câteva fraze în galeză de Ziua Sfântului David.

În discursul tradus în engleză, prințul a declarat: „De la peisajele sale uluitoare până la limba sa, Țara Galilor continuă să inspire. Astăzi, vom sărbători tot ceea ce este magic în Țara Galilor.”

Citește și...
Răzvan Simion, dat în judecată de Lidia Buble. De ce a cerut prezentatorul secretizarea dosarului de la Tribunal
Monden
Răzvan Simion, dat în judecată de Lidia Buble. De ce a cerut prezentatorul secretizarea dosarului de la Tribunal
Ramona Olaru face mărturisiri dureroase: „Oamenii nu pot duce atâta iubire câtă ofer eu”
Monden
Ramona Olaru face mărturisiri dureroase: „Oamenii nu pot duce atâta iubire câtă ofer eu”
Cum se menține tânără Romanița Iovan? Obiceiul neobișnuit pe care îl respectă în fiecare dimineață
Monden
Cum se menține tânără Romanița Iovan? Obiceiul neobișnuit pe care îl respectă în fiecare dimineață
Denise Rifai pregătește un proiect secret pe lângă noua emisiune de la Antena 1
Monden
Denise Rifai pregătește un proiect secret pe lângă noua emisiune de la Antena 1
Vedete despre care nu știai că sunt rude. Ce legătură există între Brad Pitt și Barack Obama
Monden
Vedete despre care nu știai că sunt rude. Ce legătură există între Brad Pitt și Barack Obama
Pepe a devenit tată pentru a patra oară. Ce nume special a ales artistul pentru fetița sa
Monden
Pepe a devenit tată pentru a patra oară. Ce nume special a ales artistul pentru fetița sa
Pavel Stratan, declarații sincere despre familie. Cum îl vede pe Edward Sanda și când ar putea deveni bunic
Monden
Pavel Stratan, declarații sincere despre familie. Cum îl vede pe Edward Sanda și când ar putea deveni bunic
Gheorghe Turda, dezamăgit de unii colegi de breaslă: „Pe câți i-am ajutat, după care mi-au întors spatele. Dacă i-am iertat, și-au luat-o în cap”
Monden
Gheorghe Turda, dezamăgit de unii colegi de breaslă: „Pe câți i-am ajutat, după care mi-au întors spatele. Dacă i-am iertat, și-au luat-o în cap”
Denise Rifai: Sărbătorile sunt cel mai mare prilej pentru impostori și impostoare să posteze cool și inspirațional
Monden
Denise Rifai: Sărbătorile sunt cel mai mare prilej pentru impostori și impostoare să posteze cool și inspirațional
Cine îi plătește taxa la azil lui Irinel Columbeanu, după ce fostele iubite l-au abandonat: „E un om cu suflet bun”
Monden
Cine îi plătește taxa la azil lui Irinel Columbeanu, după ce fostele iubite l-au abandonat: „E un om cu suflet bun”
22:35 - Răzvan Simion, dat în judecată de Lidia Buble. De ce a cerut prezentatorul secretizarea dosarului de la Tribunal
22:15 - Primul contact oficial între București noua putere de la Budapesta. Oana Țoiu a sunat-o pe viitoarea ministră de Externe maghiară
22:05 - Cât timp pot fi păstrate preparatele tradiționale de Paște. Cum depozităm corect salata boeuf, cozonacul și pasca
22:04 - Ramona Olaru face mărturisiri dureroase: „Oamenii nu pot duce atâta iubire câtă ofer eu”
21:40 - Trump a șters postarea în care apărea în chipul lui Iisus, Vindecătorul. Chiar şi susţinătorii MAGA au considerat-o „dezgustătoare”
21:34 - „Suntem duși la abator”. O localitate din Olanda riscă să fie șters de pe hartă
21:32 - Portretul lui Mircea Lucescu, deformat pe Arena Națională. Cum explică Primăria Capitalei ecranul defect
21:01 - Cum se menține tânără Romanița Iovan? Obiceiul neobișnuit pe care îl respectă în fiecare dimineață
21:00 - Trump insistă că liderii iranieni se roagă de el să facă pace. Ce credibilitate mai au Statele Unite
20:35 - Coincidență nefericită în 2027: Românii rămân fără mini-vacanța de 1 Mai din cauza Paștelui