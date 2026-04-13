Prințul William a ales discreția într-un moment care, în trecut, venea la pachet cu fast și simboluri regale. Potrivit unui autor specializat în istoria monarhiei britanice, moștenitorul tronului a refuzat o ceremonie grandioasă după primirea titlului de Prinț de Wales.
William a devenit Prinț de Wales pe 9 septembrie 2022, la o zi după urcarea pe tron a Regelui Charles. În locul unei învestiri spectaculoase, el ar fi preferat o abordare sobră și mult mai apropiată de prezent.
Potrivit relatărilor din noua carte semnată de Robert Hardman, prințul nu a dorit nici ceremonie oficială, nici serviciu religios dedicat noului rol, scrie Daily Mail. Decizia marchează o distanțare clară față de stilul practicat de generațiile anterioare.
William și Prințesa Kate au ales în schimb o vizită liniștită la Anglesey și Swansea, două locuri cu semnificație personală pentru cuplu.
Autorul Robert Hardman scrie: „La devenirea prinț de Wales, el [William] nu numai că a exclus o ceremonie de învestire, precum cea a tatălui său din 1969, ci chiar și o slujbă religioasă.”
În contrast puternic, Charles a avut parte în 1969 de o ceremonie amplă la Castelul Caernarfon, organizată pentru a marca preluarea titlului. Evenimentul a atras atenția întregii lumi și a avut o încărcătură simbolică majoră.
Ceremonia a fost urmărită de 19 milioane de telespectatori din Marea Britanie și de aproximativ 500 de milioane la nivel global. Regina i-a oferit atunci inelul, sabia, coroana, sceptrul și mantia oficială, relatează stiripesurse.ro.
Refuzul unei învestiri nu pare să indice distanță față de Țara Galilor, ci mai degrabă o altă formă de apropiere. William și Kate au locuit trei ani în Anglesey după căsătoria din 2011.
Un membru al echipei prințului a rezumat poziția acestuia: „Nu a fost niciodată ceva ce el a vrut să facă.”
În 2024, William a spus că a instalat aplicația Duolingo pentru a învăța galeza „fonetic”. Un an mai târziu, a rostit câteva fraze în galeză de Ziua Sfântului David.
În discursul tradus în engleză, prințul a declarat: „De la peisajele sale uluitoare până la limba sa, Țara Galilor continuă să inspire. Astăzi, vom sărbători tot ceea ce este magic în Țara Galilor.”