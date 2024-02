Problema de sănătate cu care se confruntă Elena Gheorghe. A doborât-o la pat timp de două săptămâni

a trecut printr-o perioadă foarte dificilă, după ce în acest an s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Ea a ajuns pe mâinile doctorilor, dar în cele din urmă a reușit să se pună pe picioare.

A stat la pat două săptămâni

Cântăreața a stat două săptămâni la pat, iar după această lovitură a aflat că este foarte posibil să aibă nevoie de o operație. Dar, Elena Gheorghe a găsit puterea și soluția la problemă, conform

Artista a fost diagnosticată cu hernie cervicală, iar medicii au sfătuit-o să se opereze. Vestea proastă a doborât-o pe Elena care avea o mulțime de planuril, printre care un turneu pregătit de mult timp și la care nu voia să renunțe.

„Am o hernie cervicală și m-a cam ținut la pat două săptămâni. A fost destul de urâtă, am fost la mai mulți medici care mi-au zis că sunt de operat și că nu voi mai putea să mai fac turneul și tot ce îmi propusesem pentru 2023, iar atunci când îți dai seama că te trezești din pat efectiv și ți se spune acest lucru, tu făcând niște eforturi și niște planuri în acea direcție, nu-ți vine să crezi, ești cumva șocat”, a declarat Elena Gheorghe.

Ce soluție a găsit artista

Pentru că voia neapărat să meargă în turneu, dar trebuia să se și opereze, artista a găsir o soluție de a le rezolva pe ambele. A decis să își susțină concertele și să amâne operația. Chiar dacă nu este complet sănătoasă, vedeta reușește să țină problemele sub control.

„Am avut mare, mare noroc să cad pe niște mâini bune și mi-am revenit în timp record și am reușit să duc totul la bun sfârșit. Desigur, aceste probleme nu se pot rezolva, dar le țin sub control. Nu iau tratament, fac acupunctură, exerciții și le țin astfel așa sub control și momentan sunt foarte bine”, a mai declarat