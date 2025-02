Puya, despre noua casă cumpărată: „Dacă pe aia am restaurat-o în 3 ani, pe asta cred că reușim în 10”

și-a cumpărat o istorică, în . Locuința este într-o stare avansată de degradare, însă artistul vrea s-o restaureze, potrivit .

Construită în anii ’30

Casa cumpărată a fost construită în anii ’30. Cu toate că Puya vrea s-o restaureze, el îi va păstra detaliile originale care oferă autenticitate.

Puya are deja idei pentru noua casă. El a prezentat-o oamenilor de pe internet și a spus că nu vrea să modernizeze locuința cu feronerie de ultimă generație sau să schimbe detaliile originale ale construcție.

„Casa pe care am cumpărat-o e tot o casă mai veche. Cred că e făcută prin 30. Acolo cred că o să fie mai interesant, pentru că este mai mare. (…) Când m-am apucat de filmat aici, pe la țară, nu am crezut că oamenii vor fi așa interesați”, a spus artistul.

El s-a gândit și la termenul de finalizare al lucrărilor: „Dacă pe aia am restaurat-o în 3 ani, pe asta cred că reușim în 10. Nici nu mă gândesc să pun termopane, nici nu știu dacă ai voie”.

Cântărețul a recunoscut că are o pasiune pentru casele vechi și restaurarea lor. Chiar îndeamnă oamenii să cumpere astfel de proprietăți.

„Am filmat mai mult așa ca să stârnesc lumea să cumpere casele vechi și să investească banii în România la țară. Cumva… am simțit să transmit mesajul ăsta. Nu am făcut un video ca să atrag sponsori. Surprizele s-au terminat la țară. Am reușit să clădesc un loc unde îmi place să vin”, a spus el.

Înainte de această achiziție, el terminase cu succes restaurarea casei sale de la țară.