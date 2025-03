Puya răspunde speculațiilor despre căsnicia cu Melinda: „Am divorțat? Nici nu știu cum să încep, vă spun sincer”

În ultima perioadă, au apărut mai multe zvonuri care spuneau că a divorțat de , soția lui. Acum el a venit cu un care să lămurească situația, conform .

Ce a spus Puya

Cântărețul a spus că nu este vorba despre un divorț.

„Am divorțat? Nici nu știu cum să încep, vă spun sincer. Am văzut că au apărut niște știri pe net că eu cu nevasta mea am divorțat după 14 ani de căsătorie. Mă rog, am lansat piesa asta cu Nicole Cherry, E vina mea! Am scris la un moment dat acolo, pe YouTube, că a fost făcută într-un moment dificil al căsniciei mele, na, lucruri care mă inspiră pe mine. Și așa or fi crezut oamenii că s-a întâmplat? Cât de nebun să fii să o bagi pe nevasta ta în clip după ce divorțezi? Adică o bagi în clip ca să ce? Mai scoți niște bani pe ultima sută de metri, sau care-i faza? Adică, bă, n-ați văzut-o că era femeia în clip, acolo cu mine, jucam împreună. Cum să vă gândiți c-am divorțat? Mi se pare aiurea că trebuie să dau explicații la tâmpeniile astea, dar deja e puțin cam mult”, a transmis Puya, pe rețelele de socializare.

Speculațiile au venit în urma unui mesaj scris de Puya, în urma lansării unei piese.

„A ieșit prima piesă de pe album: E vina mea, cu Nicole Cherry. Piesa asta a fost compusă într-unul dintre cele mai dificile momente ale căsniciei mele… nimic nu e pentru totdeauna! Nici chiar FAMILIA. Oricând poate ajunge în punctul în care orice ai face nu se mai poate repara nimic. Multe familii se destramă pentru că, de multe ori, timpul trece și luăm totul de-a gata, cred că au trecut câțiva ani și au apărut copiii, nimic nu se poate întâmpla. Nimic mai greșit”, scrisese el.