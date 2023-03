Puya și-a întrerupt concertul din cauza unei tinere care a urcat pe scenă, dorind să danseze cu el: „O vezi pe aia mică de acolo? E nevasta mea”

Puya a surprins pe toată lumea cu gestul pe care l-a făcut la unul dintre concertele pe care le-a susținut recent.

Cântărețul a fost lăudat de zeci de fani pentru reacția pe care a avut-o.

De curând, Puya a susținut un concert într-un club. O mulțime de tineri au mers să îl vadă și să îi asculte muzica, multe domnișoare s-au înghesuit chiar în fața scenei pentru a cânta alături de el. Una s-a și remarcat însă, nu a mai răbdat și a urcat pe scenă, alături de artist.

Îmbrăcată într-o ținută albă, domnișoara a urcat pe scenă și a început să danseze. Ușor, ușor, Puya s-a depărtat și a cerut să fie oprită muzica, nici el . Imediat, el i-a arătat-o tinerei pe soția lui, Melinda, care era în club și i-a spus că doar ea dansează.

„O vezi pe aia mică de acolo? E nevasta mea, nu ai cum să dansezi cu mine, deci nu ai cum, e imposibil! Lasă-mă, că eu știu să cânt singur, fără dansatoare”, i-a spus Puya tinerei, potrivit .

In a world full of PIQUE be a PUYA