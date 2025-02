Puya și soția lui, Melinda, au divorțat după 14 ani de mariaj? Mesajul publicat de artist: „Nimic nu e pentru totdeauna” (VIDEO)

și soția lui, , au divorțat după 14 ani de mariaj?

Mesajul din ultima sa piesă pe care a lansat-o lasă loc de interpretări. Piesa se numește ”E vina mea”, iar în clip apare și Melinda. În tandem cu mama copiilor lui, artistul pare să-și fi anunțat divorțul, potrivit .

„Multe familii se destramă”

Versurile melodiei susțin ideea rupturii relației, transformând piesa într-un mesaj de iertare pentru soția sa.

„Piesa asta a fost compusă într-unul dintre cele mai dificile momente ale căsniciei mele… nimic nu e pentru totdeauna! Nici chiar FAMILIA. Oricând poți ajunge în punctul în care orice ai face nu se mai poate repara nimic.

Multe familii se destramă, pentru că, de multe ori, timpul trece și luăm totul de-a gata, credem că dacă au trecut câțiva ani și au apărut copiii, nimic nu se mai poate întâmpla. Nimic mai greșit.”, a scris Puya, pe instagram, la clipul postat cu melodia.

”Săptămâna trecută am divorțat și eu! După mai bine de 20 de ani de relație…. Capul sus!”, i-a scris un fan artistului.

Cei doi s-au cunoscut în anul 2006, la un bal al bobocilor pe care el îl prezenta. Au ținut legătura, au vorbit și au început să ”lucreze” la viitoarea lor relație. Câțiva ani mai târziu, în 2011 s-au cununat civil și au devenit părinții a trei fetițe.

„Am avut norocul să găsesc o fată care nu prea îmi asculta muzica”

Puya a spus, în urmă cu mai mult timp, că Melinda este cea care i-a oferit un scop în viață, că l-a ambiționat, l-a susținut și i-a oferit cel mai de preț dar: o familie.

”În lumea asta artistică întâlnești foarte multe femei, fete, dar foarte greu îți faci relații. Am avut norocul să găsesc o fată care nu prea îmi asculta muzica. Am reușit să facem o familie și am reușit să am un scop. În primul rând, să am un scop.

Mă duc acasă, mă așteaptă cineva și acuma eu cu banii ăștia pe care i-am câștigat, trebuie să fac ceva, nu mă mai duc eu să fac pe nebunul cu mașini, haine și să impresionez. (…) Adică am ceva de făcut. Și a fost pentru după mult timp, pentru prima oară, când am reușit să fac o casă din banii ăștia pe care îi câștigam. Banii ăștia se strâng când ai un scop. Dacă eu nu aveam niciun scop… Scopul meu era să mă distrez încă o zi”, a mărturisit Puya, citat de revista Unica.