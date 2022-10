Radu Pietreanu, supraviețuitorul celei mai grele lupte, lupta cu cancerul: „Am și murit un pic, eram un cadavru”

Radu Pietreanu (58 de ani) a dezvăluit, în cadrul unui podcast găzduit de Micutzu, un moment de cumpănă din viața sa. Îndrăgitul artist a trecut în urmă cu ceva timp prin cea mai grea încercare din viața sa – lupta cu cancerul și a povestit despre asta într-un podcast, arată Unica.

Consideră că este exemplu pozitiv pentru cei care o pățesc

Am avut cancer la plămâni. Am intrat în depresie. Când am auzit de cancer, nu știam prea multe. Am și murit un pic, un minut să zic așa. Pe lumea cealaltă e o liniște… Eu vreau prieteni, vreau gălăgie.

Când m-am întors, trecuseră trei săptămâni pe pământ.

Eram un cadavru care a stat trei săptămâni pe o canapea, fără să vorbească, fără să mănânce, fără să nimic. Slăbisem 36 de kilograme. De la 96 de kg, aveam 60. Când m-am ridicat, am făcut doi pași, am căzut. Nu mai aveam carne între piele și os – i-a povestit Radu lui Micutzu.

După câteva luni de tratament, artistul s-a pus pe picioare și s-a reapucat de muzică. Recuperarea a fost treptată, dar în cele din urmă a reușit să-și reia activitățile de dinaintea cancerului.

M-am dus la tratamente, m-am făcut bine. Aflasem de boala în vară. Prin octombire m-am făcut bine. Am pus mâna pe chitară, după trei săptămâni, deși am zis că nu mă mai interesează scena. (…) Mai mult de 20 de minute nu rezistam pe scenă.

Încet, încet, mi-am revenit, am reînceput turneele. De fapt, asta mă ține în viață, energia pe care am dezvoltat-o de-a lungul vieții. Liniștea aia pe care am simțit-o atunci nu e bună. Liniștea aia arată că ai ieșit din scenă, ai ieșit din rol, ai ieșit din viață. Trebuie să faci ceva. – a adăugat Pietreanu.