Radu Vâlcan, pregătit pentru filmările sezonului 10 din „Insula Iubirii": „Ne vedem de-acolo"

Radu Vâlcan, pregătit pentru filmările sezonului 10 din „Insula Iubirii”: „Ne vedem de-acolo”

Selen Osmanoglu
14 oct. 2025, 14:56
Sursa Foto: Facebook/ Radu Valcan
  1. „Ne vedem de-acolo”
  2. „După filmări am nevoie de o vacanță”
  3. „Este o perioadă extrem de încărcată”

Radu Vâlcan a postat o poză pe rețelele sociale în care a anunțat că este pregătit să plece la filmările sezonului 10 din emisiunea „Insula Iubirii”.

„Ne vedem de-acolo”

Radu Vâlcan a postat o fotografie cu el, pe pagina de Instagram, însoțită de următorul mesaj: „Nu știu voi, dar eu plec pe Insula Iubirii, 10. Ne vedem de-acolo”.

„După filmări am nevoie de o vacanță”

Radu Vâlcan, prezentatorul emisiunii, mărturisește că nu are un rol ușor. Acesta spune că are mereu de învățat câte ceva din „Insula Iubirii”.

El mai spune că pleacă încărcat de la filmările reality-show-ului, iar după ce acestea se termină, el are nevoie de o vacanță.

„Au fost atâtea și atâtea caractere, atâtea și atâtea personaje, atâtea povești de viață, atâtea situații, evident că în mod normal nu ar trebui să mă mai surprindă, dar de fiecare dată mă surprinde câte ceva. Am de învățat. Acum vorbesc foarte serios și eu am de învățat, plec încărcat de acolo astfel că imediat după filmări am nevoie de o vacanță”, a mărturisit Radu, conform Cancan.

„Simt nevoia de o vacanță pentru că mă încarc și eu. Oamenii să nu creadă că sunt impasibil, că nu îmi pasă și că nu rezonez cu poveștile lor. Sunt acolo cu ei, empatizez pe cât de mult pot pentru că dincolo de toate eu sunt singura persoană, singurul om care stă în fața lor și în fața cărora se deschid în mod direct”, a adăugat el.

„Este o perioadă extrem de încărcată”

„Nu este greu doar pentru mine, este o perioadă grea pentru toată lumea, toată echipa. Chiar și pentru concurenți, pentru ispite”, a mai spus prezentatorul.

„Este o perioadă extrem de încărcată. Ești departe de țară, ești departe de familie, departe de obiceiuri, ești departe de rutina ta, de ceea ce ești obișnuit în fiecare zi și atunci evident că, după o lună și ceva, așa cum este în cazul meu, simți nevoia să lași totul în urmă și să stai să iei în brațe pe cei dragi, să stai efectiv cu ei și să uiți de tot”, a adăugat.

