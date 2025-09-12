Raluca Bădulescu (50 de ani) a spus că și-a făcut cont de OnlyFans acum mai bine de un an și încă îl are activ deoarece vrea să le arate femeilor că trebuie să aibă încredere în ele indiferent de vârstă și de înfățișare. Toate femeile sunt frumoase, trebuie doar să-și descopere acel ceva al lor, a spus vedeta. Bădulescu a mai susținut că mereu e în căutare de provocări și în ziua în care o să se „blazeze”, „o să mor, practic”.

Ce mesaj a avut Raluca Bădulescu pentru femei

Vedeta a explicat de ce pe OnlyFans.

„Lumea asta se gândește că tre’ să fii perfectă. Bă, nu, nu trebuie să fii perfect. Eu m-am gândit că cu treaba asta unele femei – nu le îndemn să facă OnlyFans, Doamne ferește! – dar m-am gândit că ar putea să prindă încredere în ele și să se gândească… Eu am trecut în viața asta prin 70 de Am avut și 100 de kilogrmae, am avut și 47 și 50. Am avut și 20 de ani și 30 și 45.

Mie mi-a arătat viața, că dacă ai încredere în tine, dacă ai bani, dacă ai scânteia, ceva-ul ăla, lucrurile astea (greutatea, de exemplu) sunt complet neimportante. Eu știu femei care se gândesc la 30 de ani: ”mamă, s-a terminat cu mine, nu mă mai ia nici dracu’, ce-o să fac, n-arăt bine”. Greșit, foarte greșit! Toate femeile arată bine, toate au acel ceva, ceva special, trebuie doar să aibă grijă de ele, să se gândească și să-și găsească acel ceva special. Aș vrea să fiu o inspirație cât de cât, în așa fel încât femeile să aibă mai multă încredere în ele!”, a spus Raluca Bădulescu, în podcastul

Cum s-a caracterizat Raluca Bădulescu

„Nu am fost vreodată în viața mea, nu m-am dat, nu sunt vreo ușă de biserică. Eu sunt o tipă, în general, chiar asumată! (…) Niciodată în viața mea nu m-am dat vreo sfântă! Nu sunt, nu voi fi niciodată, îmi palce viața de noapte, toată viața mea am trăit în cluburi, mi-a plăcut la club, cazino, petreceri”, a mai spus Raluca.

În același interviu, ea i-a luat peste picior pe cei care pozează în familii perfecte: „Nu există familiile astea! Or exista, dar și ăia se ceartă, că nu cred în această armonie, ce dracului… Că dacă dăm drumul acum la groapa cu lei… Dar mai terminați-vă cu pozatul în familii fericite!”.

Revenind la ea, Raluca a mai afirmat că mereu e în căutare de provocări: „La o anumită perioadă de timp, eu îmi caut următoarea , următoarea provocare. Eu cred că în momentul în care o să mă așez și să să spun: ”băi nene, le-am făcut pe toate”, în momentul ăla o să mor, practic. Adică nu vreau să vină vreo secundă în care să mă blazez, vreo secundă în care să mă plafonez acasă ca o tâmpă și să zic: ”le-am făcut pe toate”. Nu, nu le știu pe toate, nu le-am făcut pe toate, vreau să învăț, îmi place tânăra generație, vreau să învăț de la ei”.

Ce a spus Raluca Bădulescu despre covrigul din geanta foarte scumpă

În același podcast, ea a prezentat și poșeta pe care o avea, moderatorii fiind curioși. Poșeta era uriașă și extrem de scumpă. Și avea în ea un rest de covrig…

„Nu știi niciodată în viață când te apucă puțin de fomică pe drum și să ai”, a explicat Raluca Bădulescu.

Vedeta a mai spus că în geantă cară incluiv „băxulețe de Cola”: „Că eu beau numai Cola, sănătatea e totul în viață”, a precizat ea ironic.