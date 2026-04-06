Raluca Bădulescu a susținut că puține femei din showbizul românesc sunt bine îmbrăcate. Majoritatea sunt prost îmbrăcate și cel mai rău la acest capitol stă Andreea Bălan. Raluca a spus despre cântăreață că n-are deloc talent la așa ceva și reușește să „țopească” absolut orice ținută. În acest context, a avut un sfat pentru ea.

Raluca Bădulescu: Andreea Bălan poate să țopească orice ținută

Andreea Bălan „nu le nimerește. N-are cum să o mai ajute nici Dumnezeu, tu înțelegi? Pentru că dacă era până la vârsta asta, ținând cont că are o carieră de ani de zile… De când ”Lasă-mă, papa, la mare” și până acum cred că au trecut 30 de ani. Dacă în 30 de ani ea nu a reușit să-și găsească stilul, nu a reușit să-și găsească nișa, nu a reușit să-și găsească, nu știu, niște elemente care să o caracterizeze și care să îi vină bine și care să, bă, să o…

Eu acum o să folosesc un cuvânt care sper să nu o jignească, dar nu este un cuvânt jignitor, este o expresie căreia nu-i găsesc în locuitor. Bă, care să o desțopească! Ea poate să țopească orice ținută. Nu știu cum, dar ea țopește orice ținută. O țopește. Și dacă o duci acum la Burberry, că am văzut-o, nu știu când, îmbrăcată pe niște imagini, de a avea o fusiță Burberry sau ceva, bă, păi dacă o duci la Burberry, dacă o duci la Gucci, dacă o trântești, și ai băgat pe ea, eu știu, haine gândite de un stilist din cap până în picioare, nu știu, își face o buclă, dă un rujuleț, dă un contur, pune un pantof, face ceva, duce ținuta în țopeală”, a spus Raluca Bădulescu, pentru

Raluca Bădulescu, sfat pentru Andreea Bălan

Întrebată ce sfat i-ar da cântăreței, ea a răspuns: „Să-și aleagă un stilist foarte bun și să asculte stilistul ăla 100%. Asta este. Să nu vină cu idei personale, e greu. Când ai 30 de ani de scenă, nu știu cât are Andreea Bălan, că e de 1.000 de ani. Să nu spun acum că e veche, că e tânără, că nici eu nu mai sunt… Adică ! Și oricum ne mai lasă papa la mare cum ar veni, dar ea a rămas undeva, stuck in time. A lucrat de-a lungul timpului, ți-am spus, cu mulți stiliști. Dar cred că vine cu o amprentă personală, eu așa cred. Și omul, oricât ar vrea să facă ceva din ea, dacă tu nu te potolești și ai venit cu touch-ul tău personal…”.